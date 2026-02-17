Xbox Magnus : on en sait plus sur la prochaine console de Microsoft, et Sony a du souci à se faire
Par Vincent Lautier - Publié le
La prochaine Xbox de Microsoft se montre un peu grâce à des fuites de plus en plus précises. La console embarquerait une puce AMD en RDNA 5 avec 68 unités de calcul, des cœurs Zen 6, jusqu'à 48 Go de GDDR7 et un NPU dédié à l'IA. Le silicium est déjà finalisé et des kits de développement circuleraient dans les studios. AMD avait d'ailleurs confirmé un lancement pour 2027.
Les spécifications qui circulent viennent du leaker Moore's Law is Dead, qui cite une source ayant travaillé sur le projet. Côté GPU, on parle de 68 unités de calcul RDNA 5, soit 30 % de plus que la Xbox Series X actuelle, avec au moins 24 Mo de cache L2 dédié. Pour le processeur, Microsoft aurait opté pour une configuration hybride : 3 cœurs Zen 6 haute performance et 8 cœurs Zen 6c plus économes, soit 11 cœurs au total avec 12 Mo de cache L3.
Magnus embarquerait aussi un NPU (Neural Processing Unit) qui pourrait être un XDNA 3 d'AMD, avec une puissance de calcul pouvant grimper jusqu'à 110 TOPS pour seulement 6 watts de consommation. L'idée, c'est d'utiliser cette puce pour de l'upscaling par IA, des PNJ plus réalistes ou des environnements dynamiques. La console passerait aussi à de la GDDR7 sur un bus 192 bits, avec jusqu'à 48 Go au total. Pour une console de salon, c'est quand même pas mal.
Si les fuites sont exactes, la Xbox Magnus aurait un avantage net sur la PlayStation 6 côté GPU : 68 unités de calcul contre 52 à 54 pour la console de Sony (qui utiliserait aussi du RDNA 5). Le GPU de Magnus reposerait d'ailleurs sur la même architecture RDNA 5 que les futures Radeon haut de gamme, ce qui veut dire que consoles et PC vont partager la même base.
Microsoft met le paquet côté hardware, c'est clair. Et le fait de viser plus de puissance GPU que la PS6 pourrait être un pari gagnant. Maintenant, pour être honnête, on attend quand même de voir si le catalogue de jeux sera à la hauteur, parce que c'est quand même le point faible de Xbox depuis quelques années. Moi, qui joue encore pas mal sur ma Series X, j'ai quand même bon espoir.
