Xbox Magnus : on en sait plus sur la prochaine console de Microsoft, et Sony a du souci à se faire

On en dit quoi ?



Microsoft met le paquet côté hardware, c'est clair. Et le fait de viser plus de puissance GPU que la PS6 pourrait être un pari gagnant. Maintenant, pour être honnête, on attend quand même de voir si le catalogue de jeux sera à la hauteur, parce que c'est quand même le point faible de Xbox depuis quelques années. Moi, qui joue encore pas mal sur ma Series X, j'ai quand même bon espoir.