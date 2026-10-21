Prochaine Xbox : Microsoft évoque en interne un prix jusqu'à 1 600 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft estime en interne que sa prochaine console, attendue pour les fêtes de fin d'année 2028, pourrait coûter entre 1 200 et 1 800 dollars, soit environ 1 100 à 1 600 euros hors taxes. Une Xbox portable doit arriver avant elle, fin 2027. À côté de ça, la Series X et ses 800 euros passeraient presque pour une bonne affaire.
Ces estimations sortent d'une longue enquête que le magazine américain Fortune consacre à Asha Sharma, la nouvelle patronne d'Xbox. On y découvre les contours de Project Helix, le nom de code de la prochaine génération de matériel de la marque, une famille d'appareils capable de faire tourner les jeux Xbox comme les jeux PC. Au programme, une console portable pour les fêtes 2027, puis la console de salon un an plus tard. La fourchette évoquée ne baisserait que si Microsoft décide de subventionner la machine, c'est-à-dire de la vendre moins cher qu'elle ne lui coûte.
La première explication, on vous en parle régulièrement : la pénurie de puces mémoire, dont la production est aspirée par les serveurs d'IA, fait flamber le prix des composants. Microsoft avait déjà invoqué cette flambée pour augmenter ses Xbox Series cet été, et la Series X avec lecteur de disque se négocie du coup 800 dollars aux États-Unis depuis le 1er août, et 800 euros chez nous. La future machine coûterait donc entre une fois et demie et plus de deux fois ce prix. Sauf que Xbox n'a presque aucune marge pour amortir le choc, puisque la rentabilité de la division tournerait autour de 3 %, trois à dix fois moins que ses concurrents.
Asha Sharma dirige Xbox depuis février 2026. Satya Nadella est allé la chercher dans les équipes IA de Microsoft, où elle travaillait sur GitHub Copilot, pour remplacer Phil Spencer, et elle a depuis taillé dans les effectifs. Près de 1 900 postes ont été supprimés sur les 3 200 prévus, de nouvelles vagues sont annoncées d'ici janvier, et le Game Pass devrait évoluer vers une formule à la carte où le cloud et le multijoueur deviendraient des options payantes. Les équipes Windows et Xbox se sont aussi longuement opposées sur le système de la future console, au point que le projet aurait failli être abandonné. L'objectif officiel, lui, ne bouge pas : un milliard d'utilisateurs quotidiens à terme, contre une centaine de millions actuellement.
Une console au prix d'un PC gaming complet arriverait sur un marché qui plafonne autour de 200 millions de joueurs par génération, d'après le cabinet Ampere Analysis, et dont les plus jeunes préfèrent le mobile et Roblox. Valve prépare en face sa Steam Machine, attendue moins chère, et les joueurs Xbox sortent à peine d'une hausse de prix. On comprend la logique, la mémoire coûte une fortune et la division ne gagne presque rien sur le matériel, mais une Xbox à 1 600 euros ressemble plus à un produit de niche qu'à une machine pensée pour un milliard de joueurs. Microsoft devra subventionner, ou revoir ses ambitions.
D'où sortent ces chiffres ?
Ces estimations sortent d'une longue enquête que le magazine américain Fortune consacre à Asha Sharma, la nouvelle patronne d'Xbox. On y découvre les contours de Project Helix, le nom de code de la prochaine génération de matériel de la marque, une famille d'appareils capable de faire tourner les jeux Xbox comme les jeux PC. Au programme, une console portable pour les fêtes 2027, puis la console de salon un an plus tard. La fourchette évoquée ne baisserait que si Microsoft décide de subventionner la machine, c'est-à-dire de la vendre moins cher qu'elle ne lui coûte.
Pourquoi un tarif pareil ?
La première explication, on vous en parle régulièrement : la pénurie de puces mémoire, dont la production est aspirée par les serveurs d'IA, fait flamber le prix des composants. Microsoft avait déjà invoqué cette flambée pour augmenter ses Xbox Series cet été, et la Series X avec lecteur de disque se négocie du coup 800 dollars aux États-Unis depuis le 1er août, et 800 euros chez nous. La future machine coûterait donc entre une fois et demie et plus de deux fois ce prix. Sauf que Xbox n'a presque aucune marge pour amortir le choc, puisque la rentabilité de la division tournerait autour de 3 %, trois à dix fois moins que ses concurrents.
Grand ménage chez Xbox
Asha Sharma dirige Xbox depuis février 2026. Satya Nadella est allé la chercher dans les équipes IA de Microsoft, où elle travaillait sur GitHub Copilot, pour remplacer Phil Spencer, et elle a depuis taillé dans les effectifs. Près de 1 900 postes ont été supprimés sur les 3 200 prévus, de nouvelles vagues sont annoncées d'ici janvier, et le Game Pass devrait évoluer vers une formule à la carte où le cloud et le multijoueur deviendraient des options payantes. Les équipes Windows et Xbox se sont aussi longuement opposées sur le système de la future console, au point que le projet aurait failli être abandonné. L'objectif officiel, lui, ne bouge pas : un milliard d'utilisateurs quotidiens à terme, contre une centaine de millions actuellement.
On en dit quoi ?
Une console au prix d'un PC gaming complet arriverait sur un marché qui plafonne autour de 200 millions de joueurs par génération, d'après le cabinet Ampere Analysis, et dont les plus jeunes préfèrent le mobile et Roblox. Valve prépare en face sa Steam Machine, attendue moins chère, et les joueurs Xbox sortent à peine d'une hausse de prix. On comprend la logique, la mémoire coûte une fortune et la division ne gagne presque rien sur le matériel, mais une Xbox à 1 600 euros ressemble plus à un produit de niche qu'à une machine pensée pour un milliard de joueurs. Microsoft devra subventionner, ou revoir ses ambitions.