Switch 2 : les ventes chutent de 41 % et Nintendo augmente quand même les prix
Par Vincent Lautier - Publié le
Nintendo a publié ses comptes trimestriels le 5 novembre, et la Switch 2 traverse son premier vrai trou d'air. Entre juillet et septembre, 2,67 millions de consoles ont trouvé preneur, contre 4,54 millions un an plus tôt. Une chute de 41 % qui tombe au pire moment, à quelques semaines des fêtes, alors que Nintendo a justement augmenté ses prix cet automne.
La comparaison était perdue d'avance. L'an dernier à la même époque, la console sortait à peine et tout le monde se l'arrachait, au point de signer le meilleur démarrage de l'histoire de la marque. La Switch 2 s'est quand même écoulée à 26,35 millions d'exemplaires depuis juin 2025, un rythme que la première Switch n'avait jamais atteint. Mais sur le semestre, le recul est net, avec 6,49 millions de machines contre 10,36 millions un an plus tôt. Nintendo maintient pourtant son objectif de 16,5 millions de consoles d'ici fin mars 2027, ce qui veut dire qu'il faudra en vendre presque 10 millions pendant les six prochains mois.
Nintendo a augmenté ses tarifs en pleine année de lancement, l'exact inverse du cycle de vie habituel d'une console. En France, la console est passée de 470 à 500 euros le 1er septembre, et les Américains paient eux aussi 500 dollars. La firme de Kyoto invoque la flambée du prix de la mémoire, qui touche toute l'industrie, et les droits de douane américains sur son marché le plus important. Shuntaro Furukawa, le patron de Nintendo, assure qu'aucune autre hausse n'est prévue, encore heureux. Une console qui devient plus chère quinze mois après sa sortie, c'est déjà le monde à l'envers.
Côté jeux, la vieille Switch de 2017 refuse de mourir. Sur le semestre, les joueurs ont acheté 65,73 millions de jeux Switch 1, presque trois fois plus que les 24,49 millions de titres vendus sur la nouvelle console. Il faut dire que le catalogue manquait d'un gros morceau cet été, et Splatoon Raiders, avec ses 2,42 millions de ventes, n'a pas suffi à entretenir la dynamique. Nintendo sort donc l'artillerie, le remake d'Ocarina of Time est arrivé ce 5 novembre sur Switch 2, pile pour les fêtes, et un nouveau Pokémon est déjà calé pour 2027. Les finances tiennent le choc, avec un bénéfice opérationnel en hausse de 49 % sur le semestre.
Une baisse après une année de lancement record, c'était attendu, toutes les consoles passent par là. Le choix d'augmenter les prix au moment précis où la machine devait s'installer dans les foyers est quand même osé. À 500 euros sous le sapin, la Switch 2 n'est plus un achat impulsif, et on comprend que pas mal de familles se rabattent sur la première Switch, toujours en vente et toujours très bien fournie en jeux. Nintendo parie sur Zelda pour sauver son Noël, et l'objectif de 16,5 millions reste atteignable si le plan fonctionne. Mais si la mémoire continue de flamber, le pari du prix fort risque de coûter cher.
Un premier vrai coup de frein
La comparaison était perdue d'avance. L'an dernier à la même époque, la console sortait à peine et tout le monde se l'arrachait, au point de signer le meilleur démarrage de l'histoire de la marque. La Switch 2 s'est quand même écoulée à 26,35 millions d'exemplaires depuis juin 2025, un rythme que la première Switch n'avait jamais atteint. Mais sur le semestre, le recul est net, avec 6,49 millions de machines contre 10,36 millions un an plus tôt. Nintendo maintient pourtant son objectif de 16,5 millions de consoles d'ici fin mars 2027, ce qui veut dire qu'il faudra en vendre presque 10 millions pendant les six prochains mois.
Le prix ne passe pas
Nintendo a augmenté ses tarifs en pleine année de lancement, l'exact inverse du cycle de vie habituel d'une console. En France, la console est passée de 470 à 500 euros le 1er septembre, et les Américains paient eux aussi 500 dollars. La firme de Kyoto invoque la flambée du prix de la mémoire, qui touche toute l'industrie, et les droits de douane américains sur son marché le plus important. Shuntaro Furukawa, le patron de Nintendo, assure qu'aucune autre hausse n'est prévue, encore heureux. Une console qui devient plus chère quinze mois après sa sortie, c'est déjà le monde à l'envers.
Zelda appelé à la rescousse
Côté jeux, la vieille Switch de 2017 refuse de mourir. Sur le semestre, les joueurs ont acheté 65,73 millions de jeux Switch 1, presque trois fois plus que les 24,49 millions de titres vendus sur la nouvelle console. Il faut dire que le catalogue manquait d'un gros morceau cet été, et Splatoon Raiders, avec ses 2,42 millions de ventes, n'a pas suffi à entretenir la dynamique. Nintendo sort donc l'artillerie, le remake d'Ocarina of Time est arrivé ce 5 novembre sur Switch 2, pile pour les fêtes, et un nouveau Pokémon est déjà calé pour 2027. Les finances tiennent le choc, avec un bénéfice opérationnel en hausse de 49 % sur le semestre.
On en dit quoi ?
Une baisse après une année de lancement record, c'était attendu, toutes les consoles passent par là. Le choix d'augmenter les prix au moment précis où la machine devait s'installer dans les foyers est quand même osé. À 500 euros sous le sapin, la Switch 2 n'est plus un achat impulsif, et on comprend que pas mal de familles se rabattent sur la première Switch, toujours en vente et toujours très bien fournie en jeux. Nintendo parie sur Zelda pour sauver son Noël, et l'objectif de 16,5 millions reste atteignable si le plan fonctionne. Mais si la mémoire continue de flamber, le pari du prix fort risque de coûter cher.