Switch 2 : les ventes chutent de 41 % et Nintendo augmente quand même les prix

On en dit quoi ?



Une baisse après une année de lancement record, c'était attendu, toutes les consoles passent par là. Le choix d'augmenter les prix au moment précis où la machine devait s'installer dans les foyers est quand même osé. À 500 euros sous le sapin, la Switch 2 n'est plus un achat impulsif, et on comprend que pas mal de familles se rabattent sur la première Switch, toujours en vente et toujours très bien fournie en jeux. Nintendo parie sur Zelda pour sauver son Noël, et l'objectif de 16,5 millions reste atteignable si le plan fonctionne. Mais si la mémoire continue de flamber, le pari du prix fort risque de coûter cher.