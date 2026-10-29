Mario Kart World tourne sur un iPhone 18 Pro une semaine après le jailbreak de la Switch 2
Par Vincent Lautier - Publié le
Le jeu vedette de la Switch 2 s'affiche sur un Mac et sur un iPhone 18 Pro, dans deux vidéos publiées (et retirées) par le développeur Will Faust. Pas d'émulateur ici, le code du jeu s'exécute nativement sur les puces Apple, avec des résultats étonnamment convaincants sur l'iPhone. Rien ne sera diffusé publiquement, mais la démonstration existe, et Nintendo appréciera moyennement.
Le 21 octobre, le chercheur en sécurité Sammy Hajhamid, connu sous le pseudo pepsipu, a publié ns2jb, le premier jailbreak entièrement logiciel de la Switch 2. Le point d'entrée est assez rigolo, puisqu'il s'agit de SmileBASIC 4, un petit logiciel de programmation éducatif toujours vendu sur l'eShop, qui a suffi à faire tomber les protections d'une console réputée inviolable. L'exploit s'évapore au moindre redémarrage, mais il ouvre assez de portes pour extraire les fichiers des jeux. Il n'aura fallu que quelques jours à Will Faust pour s'en servir et sortir Mario Kart World de la console.
Faust est parti de nxnative, un projet qui fait tourner le code des jeux Switch directement sur les processeurs Apple, de l'ARM dans les deux cas, et il en a dérivé une version privée capable d'avaler le jeu phare de la Switch 2, API graphique de Nintendo traduite vers Metal au passage. La première vidéo, capturée sur Mac, avait de quoi faire douter. Couleurs cassées, décors à moitié absents, une bonne partie d'internet a crié au fake, et pourtant la course allait au bout sans planter. Celle tournée ensuite sur un iPhone 18 Pro est d'un autre niveau. Ça saccade un peu au lancement, puis Mario roule, en occupant moins de 6,5 Go de mémoire parce que le développeur fait déborder le reste sur le stockage, à la manière d'un fichier d'échange. Un iPhone 16 et ses 8 Go de RAM pourraient suffire d'après lui.
Autant le dire tout de suite, personne ne touchera à cette version. Faust a été très clair, le code de son projet ne sera publié nulle part, et ses vidéos resteront une curiosité technique. Splatoon Raiders et Donkey Kong Bananza démarreraient eux aussi sur PC, d'après le compte Centro Leaks, mais personne n'a rien pu vérifier. Nintendo n'a rien dit pour le moment. On parle quand même de l'entreprise qui a fait fermer Yuzu et Ryujinx, les deux gros émulateurs Switch, alors les avocats ne devraient pas tarder.
Côté piratage, pas de panique. Un jailbreak qui disparaît au premier plantage et un portage que son auteur garde dans un tiroir ne rempliront pas les boutiques de ROM. Le symbole, par contre, est violent. Seize mois. C'est le temps qu'aura tenu la console la plus verrouillée de Nintendo, et il aura fallu une semaine de plus pour voir son jeu vedette rouler sur un iPhone. Et puis ces images confirment ce qu'on sait depuis les premiers portages de gros jeux sur iPhone 15 Pro, les puces d'Apple encaissent ce niveau de 3D sans forcer. Le Mario Kart officiel sur iOS, lui, n'est toujours pas pour demain.
La faille d'abord, la démo ensuite
Le 21 octobre, le chercheur en sécurité Sammy Hajhamid, connu sous le pseudo pepsipu, a publié ns2jb, le premier jailbreak entièrement logiciel de la Switch 2. Le point d'entrée est assez rigolo, puisqu'il s'agit de SmileBASIC 4, un petit logiciel de programmation éducatif toujours vendu sur l'eShop, qui a suffi à faire tomber les protections d'une console réputée inviolable. L'exploit s'évapore au moindre redémarrage, mais il ouvre assez de portes pour extraire les fichiers des jeux. Il n'aura fallu que quelques jours à Will Faust pour s'en servir et sortir Mario Kart World de la console.
Du vrai code natif
Faust est parti de nxnative, un projet qui fait tourner le code des jeux Switch directement sur les processeurs Apple, de l'ARM dans les deux cas, et il en a dérivé une version privée capable d'avaler le jeu phare de la Switch 2, API graphique de Nintendo traduite vers Metal au passage. La première vidéo, capturée sur Mac, avait de quoi faire douter. Couleurs cassées, décors à moitié absents, une bonne partie d'internet a crié au fake, et pourtant la course allait au bout sans planter. Celle tournée ensuite sur un iPhone 18 Pro est d'un autre niveau. Ça saccade un peu au lancement, puis Mario roule, en occupant moins de 6,5 Go de mémoire parce que le développeur fait déborder le reste sur le stockage, à la manière d'un fichier d'échange. Un iPhone 16 et ses 8 Go de RAM pourraient suffire d'après lui.
Vous ne pourrez pas y jouer
Autant le dire tout de suite, personne ne touchera à cette version. Faust a été très clair, le code de son projet ne sera publié nulle part, et ses vidéos resteront une curiosité technique. Splatoon Raiders et Donkey Kong Bananza démarreraient eux aussi sur PC, d'après le compte Centro Leaks, mais personne n'a rien pu vérifier. Nintendo n'a rien dit pour le moment. On parle quand même de l'entreprise qui a fait fermer Yuzu et Ryujinx, les deux gros émulateurs Switch, alors les avocats ne devraient pas tarder.
On en dit quoi ?
Côté piratage, pas de panique. Un jailbreak qui disparaît au premier plantage et un portage que son auteur garde dans un tiroir ne rempliront pas les boutiques de ROM. Le symbole, par contre, est violent. Seize mois. C'est le temps qu'aura tenu la console la plus verrouillée de Nintendo, et il aura fallu une semaine de plus pour voir son jeu vedette rouler sur un iPhone. Et puis ces images confirment ce qu'on sait depuis les premiers portages de gros jeux sur iPhone 15 Pro, les puces d'Apple encaissent ce niveau de 3D sans forcer. Le Mario Kart officiel sur iOS, lui, n'est toujours pas pour demain.