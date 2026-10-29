Mario Kart World tourne sur un iPhone 18 Pro une semaine après le jailbreak de la Switch 2

On en dit quoi ?



Côté piratage, pas de panique. Un jailbreak qui disparaît au premier plantage et un portage que son auteur garde dans un tiroir ne rempliront pas les boutiques de ROM. Le symbole, par contre, est violent. Seize mois. C'est le temps qu'aura tenu la console la plus verrouillée de Nintendo, et il aura fallu une semaine de plus pour voir son jeu vedette rouler sur un iPhone. Et puis ces images confirment ce qu'on sait depuis les premiers portages de gros jeux sur iPhone 15 Pro, les puces d'Apple encaissent ce niveau de 3D sans forcer. Le Mario Kart officiel sur iOS, lui, n'est toujours pas pour demain.