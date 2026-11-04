GTA 6 : 212 Go à télécharger, le préchargement avancé au 10 novembre

On en dit quoi ?



Avancer le préchargement de deux jours est une bonne décision, et vu la taille du bébé, personne ne s'en plaindra. On trouve quand même ça un peu fort de vendre une boîte sans disque qui oblige ensuite à télécharger 212 Go. Le dématérialisé a gagné, Rockstar ne fait même plus semblant. Du coup, faites de la place dès maintenant, parce que le soir du 18 novembre, il sera trop tard pour commencer le ménage.