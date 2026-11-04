GTA 6 : 212 Go à télécharger, le préchargement avancé au 10 novembre
Par Vincent Lautier - Publié le
Rockstar a publié le 3 novembre les informations que tout le monde attendait. Le préchargement de GTA 6 démarrera le 10 novembre sur PS5 et Xbox Series, pour un téléchargement qui peut atteindre 212 Go selon la machine, à neuf jours d'une sortie toujours calée au 19 novembre. Il vous reste donc un peu de temps pour trier le contenu de votre SSD.
Le préchargement devait ouvrir le 12 novembre. Rockstar l'a avancé. Sur PS5, le téléchargement se lancera à minuit heure locale, et sur Xbox Series à minuit GMT, ce qui correspond à 1 h du matin en France. Télécharger ne veut pas dire jouer pour autant. Le jeu restera verrouillé jusqu'au jour de la sortie, et ce long délai sert surtout à éviter que des millions de joueurs n'étranglent les serveurs le même soir, tout en laissant une chance à ceux dont la connexion ramera devant un fichier pareil.
Les 212 Go annoncés sont un maximum. GTA 5 occupait 95 Go sur PS5, et Red Dead Redemption 2 se contentait de 110 Go. Son successeur réclame donc plus du double, de quoi engloutir près d'un tiers de l'espace réellement disponible sur une PS5 standard. Les possesseurs d'une console bien remplie devront supprimer deux ou trois gros jeux pour lui faire une place. Ceux qui n'ont pas la fibre ont intérêt à s'y prendre dès le premier soir.
Vous le savez, les versions vendues en magasin n'embarquent aucun disque. À l'intérieur, un simple code de téléchargement, que les revendeurs distribueront à partir du 12 novembre. Pour le déverrouillage, les revendeurs évoquent minuit dans la nuit du 18 au 19 novembre chez nous, mais Rockstar n'a rien officialisé sur ce point. L'édition standard coûte 80 euros, l'édition Ultime 100 euros, et aucune des deux ne donne le moindre accès anticipé. Rockstar offre par contre son pack Vintage Vice City à tous ceux qui achètent ou précommandent le jeu avant le 20 novembre. Quant à la version PC, on parle désormais d'une dispo début 2027.
Avancer le préchargement de deux jours est une bonne décision, et vu la taille du bébé, personne ne s'en plaindra. On trouve quand même ça un peu fort de vendre une boîte sans disque qui oblige ensuite à télécharger 212 Go. Le dématérialisé a gagné, Rockstar ne fait même plus semblant. Du coup, faites de la place dès maintenant, parce que le soir du 18 novembre, il sera trop tard pour commencer le ménage.
Deux jours d'avance sur le calendrier
Le préchargement devait ouvrir le 12 novembre. Rockstar l'a avancé. Sur PS5, le téléchargement se lancera à minuit heure locale, et sur Xbox Series à minuit GMT, ce qui correspond à 1 h du matin en France. Télécharger ne veut pas dire jouer pour autant. Le jeu restera verrouillé jusqu'au jour de la sortie, et ce long délai sert surtout à éviter que des millions de joueurs n'étranglent les serveurs le même soir, tout en laissant une chance à ceux dont la connexion ramera devant un fichier pareil.
Le double de GTA 5
Les 212 Go annoncés sont un maximum. GTA 5 occupait 95 Go sur PS5, et Red Dead Redemption 2 se contentait de 110 Go. Son successeur réclame donc plus du double, de quoi engloutir près d'un tiers de l'espace réellement disponible sur une PS5 standard. Les possesseurs d'une console bien remplie devront supprimer deux ou trois gros jeux pour lui faire une place. Ceux qui n'ont pas la fibre ont intérêt à s'y prendre dès le premier soir.
La boîte ne contient qu'un code
Vous le savez, les versions vendues en magasin n'embarquent aucun disque. À l'intérieur, un simple code de téléchargement, que les revendeurs distribueront à partir du 12 novembre. Pour le déverrouillage, les revendeurs évoquent minuit dans la nuit du 18 au 19 novembre chez nous, mais Rockstar n'a rien officialisé sur ce point. L'édition standard coûte 80 euros, l'édition Ultime 100 euros, et aucune des deux ne donne le moindre accès anticipé. Rockstar offre par contre son pack Vintage Vice City à tous ceux qui achètent ou précommandent le jeu avant le 20 novembre. Quant à la version PC, on parle désormais d'une dispo début 2027.
On en dit quoi ?
Avancer le préchargement de deux jours est une bonne décision, et vu la taille du bébé, personne ne s'en plaindra. On trouve quand même ça un peu fort de vendre une boîte sans disque qui oblige ensuite à télécharger 212 Go. Le dématérialisé a gagné, Rockstar ne fait même plus semblant. Du coup, faites de la place dès maintenant, parce que le soir du 18 novembre, il sera trop tard pour commencer le ménage.