Sylvie Vartan débarque dans GTA VI !

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un vrai bonheur

Quand les jeux vidéo redonnent vie aux anciens tubes

Qu’en penser ?



L’histoire a quelque chose d’assez improbable : une chanson française de 1983 retrouve une seconde jeunesse grâce à l’un des jeux vidéo les plus attendus de ces dernières années. Au-delà de l’anecdote, ce succès illustre l’influence culturelle des grandes productions vidéoludiques, capables de remettre en lumière des artistes auprès d’un public international. Et pour Sylvie Vartan, qui a traversé plusieurs générations de fans, cette nouvelle popularité constitue une façon pour le moins originale de prolonger sa carrière. Reste une question : la chanteuse ira-t-elle jusqu’à prendre elle-même le volant dans les rues de Vice City ?

Les joueurs de GTA VI peuvent désormais découvrir une invitée plutôt inattendue en parcourant les rues de Vice City. Au volant de leur voiture, il leur suffit de sélectionner la station fictive Kaleidoscope FM pour entendreLe titre est une adaptation française de, le célèbre morceau d’Irene Cara, popularisé par le filmsorti la même année. PEt le choix de Rockstar Games n’est pas anodin. Depuis les premiers épisodes de GTA, les radios constituent une composante importante de l’univers du jeu, avec des programmations musicales particulièrement variées.Selondepuis la sortie de GTA VI. Et il s'agit là d'un phénomène qui dépasserait largement les frontières françaises. La chanson susciterait également un nouvel intérêtCette popularité soudaine serait directement liée à sa présence dans le jeu, qui aurait déjà attiré 39 millions de joueurs uniques, toujours selon les chiffres relayés.Pour la chanteuse, cette redécouverte constitue évidemment une surprise. La chanteuse aurait accueilli la nouvelle avec enthousiasme, évoquant. Elle envisagerait même de découvrir GTA VI pour comprendre comment sa chanson accompagne les aventures des joueurs dans les rues de Vice City. Enfin s'il lui reste du temps avant sa tournée en février prochain !Le phénomène n’est pas totalement nouveau.. La série GTA occupe une place particulière dans ce domaine. Ses nombreuses stations de radio permettent aux joueurs de découvrir des artistes et des styles musicaux très différents, allant du rock à la musique électronique, en passant par le hip-hop et les classiques des décennies précédentes.La présence de Sylvie Vartan illustre également la capacité d’un jeu vidéo à donner une visibilité internationale à une chanson française, même plusieurs décennies après sa sortie. À cela s’ajoute: les joueurs peuvent immédiatement retrouver un morceau entendu dans le jeu, l’ajouter à leurs playlists et contribuer à sa diffusion sur les réseaux sociaux.