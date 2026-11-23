GTA VI pulvérise tous les records : 3,79 milliards de dollars générés en seulement 24 heures !
Par Laurence - Publié le
Treize ans après GTA V, Rockstar Games vient de réussir un lancement historique. Sorti le 19 novembre 2026, Grand Theft Auto VI a généré 3,79 milliards de dollars de ventes dès sa première journée de commercialisation. Avec 32,5 millions d’exemplaires écoulés avant même sa sortie, le jeu établit de nouveaux records, dépassant largement les performances de son prédécesseur et celles des plus grandes productions de l’industrie du divertissement.
Les chiffres donnent le vertige. Dans un communiqué publié le 20 novembre, Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games, a annoncé que GTA VI a généré 3,79 milliards de dollars de ventes mondiales au cours de sa première journée. Selon l’éditeur, il s’agit du plus important lancement commercial jamais enregistré pour un produit de divertissement, tous secteurs confondus. Cette performance repose notamment sur une demande exceptionnelle avant même la commercialisation du jeu.
GTA VI avait déjà enregistré 32,5 millions d’exemplaires vendus en précommande uniquement, un record pour un jeu vidéo, toutes plateformes confondues. Le jeu compte également 3,79 milliards de dollars représentant quant à eux les ventes mondiales comptabilisées jusqu’à la fin du 19 novembre, précommandes comprises. Ces résultats reposent sur les estimations communiquées par Take-Two.
La comparaison avec GTA V permet de mesurer l’ampleur de cette performance. Lors de sa sortie en septembre 2013, le précédent épisode avait généré environ 800 millions de dollars en 24 heures, avant de franchir le milliard de dollars en seulement trois jours Avec 3,79 milliards de dollars, GTA VI réalise donc près de 4,7 fois le chiffre d’affaires de son prédécesseur sur sa première journée.
Cette progression est d’autant plus impressionnante que GTA V constituait déjà une référence absolue dans l’industrie vidéoludique. Treize ans après son lancement, ce dernier totalise près de 235 millions d’exemplaires distribués dans le monde, selon Rockstar Games. La franchise Grand Theft Auto approche désormais les 480 millions d’unités distribuées, tous épisodes confondus.
Rockstar Games présente également GTA VI comme le plus important lancement de l’histoire du divertissement, devant les grandes productions cinématographiques. À titre de comparaison, Avengers: Endgame avait généré environ 2,8 milliards de dollars au box-office mondial sur l’ensemble de son exploitation.
GTA VI aurait donc rapporté davantage en une seule journée, même si les modèles économiques du cinéma et du jeu vidéo sont évidemment différents. Le jeu bénéficie également d’un accueil critique exceptionnel, avec une note de 99 sur Metacritic mise en avant par Rockstar. Sam Houser, président et fondateur du studio, a remercié les joueurs du monde entier pour leur accueil, évoquant l’ouverture d’un nouveau chapitre pour Rockstar Games.
Les chiffres officiels ne font cependant pas totalement l’unanimité. Selon Reuters, le cabinet d’analyse Sensor Tower estime les précommandes à environ 24,5 millions d’exemplaires, représentant 2,36 milliards de dollars.
Ces données sont sensiblement inférieures aux chiffres annoncés par Take-Two, même si les périmètres de calcul ne sont pas nécessairement identiques. Il faudra donc attendre les prochains résultats financiers de l’éditeur pour disposer d’informations plus détaillées sur les ventes.
D’autant que le potentiel commercial du jeu ne se limite pas à son lancement. Les investisseurs attendent notamment des précisions concernant la sortie sur PC et le déploiement de son mode multijoueur en ligne, susceptibles de générer des revenus supplémentaires pendant plusieurs années.
Avec près de 3,8 milliards de dollars de ventes en une journée, GTA VI confirme le poids considérable pris par le jeu vidéo dans l’industrie du divertissement. Le succès commercial dépasse très largement celui de GTA V, qui avait pourtant établi des records historiques en 2013. Au-delà des chiffres impressionnants, cette performance illustre également la capacité de Rockstar Games à maintenir l’intérêt des joueurs pendant treize ans entre deux épisodes. La question sera désormais de savoir si GTA VI parviendra à reproduire la longévité exceptionnelle de son prédécesseur, dont les ventes se poursuivent encore aujourd’hui.
3,79 milliards de dollars en une seule journée
Les chiffres donnent le vertige. Dans un communiqué publié le 20 novembre, Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games, a annoncé que GTA VI a généré 3,79 milliards de dollars de ventes mondiales au cours de sa première journée. Selon l’éditeur, il s’agit du plus important lancement commercial jamais enregistré pour un produit de divertissement, tous secteurs confondus. Cette performance repose notamment sur une demande exceptionnelle avant même la commercialisation du jeu.
GTA VI avait déjà enregistré 32,5 millions d’exemplaires vendus en précommande uniquement, un record pour un jeu vidéo, toutes plateformes confondues. Le jeu compte également 3,79 milliards de dollars représentant quant à eux les ventes mondiales comptabilisées jusqu’à la fin du 19 novembre, précommandes comprises. Ces résultats reposent sur les estimations communiquées par Take-Two.
GTA V complètement dépassé
La comparaison avec GTA V permet de mesurer l’ampleur de cette performance. Lors de sa sortie en septembre 2013, le précédent épisode avait généré environ 800 millions de dollars en 24 heures, avant de franchir le milliard de dollars en seulement trois jours Avec 3,79 milliards de dollars, GTA VI réalise donc près de 4,7 fois le chiffre d’affaires de son prédécesseur sur sa première journée.
Cette progression est d’autant plus impressionnante que GTA V constituait déjà une référence absolue dans l’industrie vidéoludique. Treize ans après son lancement, ce dernier totalise près de 235 millions d’exemplaires distribués dans le monde, selon Rockstar Games. La franchise Grand Theft Auto approche désormais les 480 millions d’unités distribuées, tous épisodes confondus.
Un lancement historique pour le divertissement
Rockstar Games présente également GTA VI comme le plus important lancement de l’histoire du divertissement, devant les grandes productions cinématographiques. À titre de comparaison, Avengers: Endgame avait généré environ 2,8 milliards de dollars au box-office mondial sur l’ensemble de son exploitation.
GTA VI aurait donc rapporté davantage en une seule journée, même si les modèles économiques du cinéma et du jeu vidéo sont évidemment différents. Le jeu bénéficie également d’un accueil critique exceptionnel, avec une note de 99 sur Metacritic mise en avant par Rockstar. Sam Houser, président et fondateur du studio, a remercié les joueurs du monde entier pour leur accueil, évoquant l’ouverture d’un nouveau chapitre pour Rockstar Games.
Des estimations indépendantes plus prudentes
Les chiffres officiels ne font cependant pas totalement l’unanimité. Selon Reuters, le cabinet d’analyse Sensor Tower estime les précommandes à environ 24,5 millions d’exemplaires, représentant 2,36 milliards de dollars.
Ces données sont sensiblement inférieures aux chiffres annoncés par Take-Two, même si les périmètres de calcul ne sont pas nécessairement identiques. Il faudra donc attendre les prochains résultats financiers de l’éditeur pour disposer d’informations plus détaillées sur les ventes.
D’autant que le potentiel commercial du jeu ne se limite pas à son lancement. Les investisseurs attendent notamment des précisions concernant la sortie sur PC et le déploiement de son mode multijoueur en ligne, susceptibles de générer des revenus supplémentaires pendant plusieurs années.
Qu’en penser ?
Avec près de 3,8 milliards de dollars de ventes en une journée, GTA VI confirme le poids considérable pris par le jeu vidéo dans l’industrie du divertissement. Le succès commercial dépasse très largement celui de GTA V, qui avait pourtant établi des records historiques en 2013. Au-delà des chiffres impressionnants, cette performance illustre également la capacité de Rockstar Games à maintenir l’intérêt des joueurs pendant treize ans entre deux épisodes. La question sera désormais de savoir si GTA VI parviendra à reproduire la longévité exceptionnelle de son prédécesseur, dont les ventes se poursuivent encore aujourd’hui.