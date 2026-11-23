Qu’en penser ?



Avec près de 3,8 milliards de dollars de ventes en une journée, GTA VI confirme le poids considérable pris par le jeu vidéo dans l’industrie du divertissement. Le succès commercial dépasse très largement celui de GTA V, qui avait pourtant établi des records historiques en 2013. Au-delà des chiffres impressionnants, cette performance illustre également la capacité de Rockstar Games à maintenir l’intérêt des joueurs pendant treize ans entre deux épisodes. La question sera désormais de savoir si GTA VI parviendra à reproduire la longévité exceptionnelle de son prédécesseur, dont les ventes se poursuivent encore aujourd’hui.