GTA VI : un patient doté d’un implant Neuralink joue par la pensée !
Par Laurence - Publié le
Jouer à GTA VI sans toucher une manette ? C’est la démonstration que vient de publier Neuralink, l’entreprise d’Elon Musk spécialisée dans les interfaces cerveau-machine. Dans une vidéo diffusée sur X, un participant à ses essais cliniques parvient à piloter un bateau dans le nouveau jeu de Rockstar Games en utilisant uniquement les signaux électriques de son cerveau. Une expérience qui illustre les progrès de cette technologie destinée notamment aux personnes paralysées.
Alors que GTA VI vient tout juste de sortir, Neuralink en a profité pour présenter une démonstration particulièrement impressionnante. Dans une vidéo d’environ deux minutes publiée le 20 novembre, un participant à ses essais cliniques contrôle un hors-bord dans les eaux de GTA VI sans utiliser de manette. L’entreprise n’a toutefois pas précisé l’identité du participant ni indiqué sur quelle console le jeu fonctionnait.
Dans la vidéo, on peut voir le joueur évoluer sous un pont, puis dans un canal bordé d’arbres, tout en suivant une mission consistant à récupérer un colis. Une petite fenêtre permet de voir le participant, accompagné d’un tableau de bord affichant en temps réel les signaux décodés par son implant. À côté, une représentation de manette de jeu indique les commandes envoyées au système. Les boutons correspondants s’illuminent lorsque l’implant détecte une intention de mouvement.
Cette démonstration repose sur Telepathy, l’interface cerveau-machine développée par Neuralink. Le dispositif enregistre l’activité électrique de certaines régions du cerveau associées à la préparation et à l’exécution des mouvements, puis utilise des algorithmes pour traduire ces signaux en commandes informatiques.
Concrètement, le participant apprend à imaginer certains mouvements de la main sans avoir besoin de les réaliser physiquement. Le système interprète cette activité neuronale et la transforme en actions : déplacer un curseur, cliquer, naviguer dans une application ou, dans le cas présent, contrôler un personnage dans un jeu vidéo.
Neuralink travaille également sur des fonctions expérimentales permettant d’interagir avec des claviers, des fauteuils roulants ou encore des bras robotisés. Ces possibilités ne sont cependant pas accessibles à tous les participants aux essais cliniques.
Au-delà de l’aspect particulièrement médiatique de cette partie de GTA VI, l’objectif de Neuralink est avant tout médical. Ses essais cliniques concernent principalement des personnes atteintes de paralysie sévère, notamment de tétraplégie à la suite de lésions de la moelle épinière ou de maladies neurologiques comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
L’ambition est de leur permettre de retrouver une certaine autonomie numérique sans utiliser leurs mains. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Neuralink utilise le jeu vidéo pour illustrer les capacités de son implant. En 2024, Noland Arbaugh, premier participant à l’étude PRIME, avait déjà montré comment il pouvait jouer à Civilization VI et Mario Kart grâce aux signaux de son cerveau. La démonstration avec GTA VI constitue une nouvelle étape, avec un jeu commercial particulièrement populaire et des commandes nécessitant plusieurs actions successives.
Neuralink précise néanmoins que ses dispositifs sont toujours en cours d’évaluation clinique et ne bénéficient pas d’une autorisation de commercialisation de la FDA, l’autorité sanitaire américaine. La vidéo présente les capacités d’un participant particulier et ne constitue pas une étude scientifique démontrant que tous les patients peuvent obtenir les mêmes résultats.
En parallèle, l’entreprise développe Blindsight, un autre implant destiné à restaurer certaines perceptions visuelles chez les personnes souffrant de cécité sévère. Ce dispositif a obtenu en 2024 le statut de Breakthrough Device auprès de la FDA, une désignation destinée à faciliter son développement et son évaluation, mais qui ne constitue pas une autorisation médicale.
Si la vidéo publiée par Neuralink peut sembler tout droit sortie d’un film de science-fiction, son intérêt dépasse largement le jeu vidéo. Pouvoir contrôler un ordinateur ou une console par la pensée pourrait offrir de nouvelles possibilités aux personnes privées de l’usage de leurs membres. Il faut toutefois distinguer une démonstration réussie des résultats d’essais cliniques à grande échelle. La fiabilité du dispositif, sa sécurité à long terme et son accessibilité devront encore être évaluées avant d’envisager une utilisation plus large.
Une partie de GTA VI contrôlée par la pensée
Alors que GTA VI vient tout juste de sortir, Neuralink en a profité pour présenter une démonstration particulièrement impressionnante. Dans une vidéo d’environ deux minutes publiée le 20 novembre, un participant à ses essais cliniques contrôle un hors-bord dans les eaux de GTA VI sans utiliser de manette. L’entreprise n’a toutefois pas précisé l’identité du participant ni indiqué sur quelle console le jeu fonctionnait.
Dans la vidéo, on peut voir le joueur évoluer sous un pont, puis dans un canal bordé d’arbres, tout en suivant une mission consistant à récupérer un colis. Une petite fenêtre permet de voir le participant, accompagné d’un tableau de bord affichant en temps réel les signaux décodés par son implant. À côté, une représentation de manette de jeu indique les commandes envoyées au système. Les boutons correspondants s’illuminent lorsque l’implant détecte une intention de mouvement.
Comment fonctionne l’implant Neuralink ?
Cette démonstration repose sur Telepathy, l’interface cerveau-machine développée par Neuralink. Le dispositif enregistre l’activité électrique de certaines régions du cerveau associées à la préparation et à l’exécution des mouvements, puis utilise des algorithmes pour traduire ces signaux en commandes informatiques.
Concrètement, le participant apprend à imaginer certains mouvements de la main sans avoir besoin de les réaliser physiquement. Le système interprète cette activité neuronale et la transforme en actions : déplacer un curseur, cliquer, naviguer dans une application ou, dans le cas présent, contrôler un personnage dans un jeu vidéo.
Neuralink travaille également sur des fonctions expérimentales permettant d’interagir avec des claviers, des fauteuils roulants ou encore des bras robotisés. Ces possibilités ne sont cependant pas accessibles à tous les participants aux essais cliniques.
Une technologie destinée aux personnes paralysées
Au-delà de l’aspect particulièrement médiatique de cette partie de GTA VI, l’objectif de Neuralink est avant tout médical. Ses essais cliniques concernent principalement des personnes atteintes de paralysie sévère, notamment de tétraplégie à la suite de lésions de la moelle épinière ou de maladies neurologiques comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
L’ambition est de leur permettre de retrouver une certaine autonomie numérique sans utiliser leurs mains. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Neuralink utilise le jeu vidéo pour illustrer les capacités de son implant. En 2024, Noland Arbaugh, premier participant à l’étude PRIME, avait déjà montré comment il pouvait jouer à Civilization VI et Mario Kart grâce aux signaux de son cerveau. La démonstration avec GTA VI constitue une nouvelle étape, avec un jeu commercial particulièrement populaire et des commandes nécessitant plusieurs actions successives.
Des implants encore expérimentaux
Neuralink précise néanmoins que ses dispositifs sont toujours en cours d’évaluation clinique et ne bénéficient pas d’une autorisation de commercialisation de la FDA, l’autorité sanitaire américaine. La vidéo présente les capacités d’un participant particulier et ne constitue pas une étude scientifique démontrant que tous les patients peuvent obtenir les mêmes résultats.
En parallèle, l’entreprise développe Blindsight, un autre implant destiné à restaurer certaines perceptions visuelles chez les personnes souffrant de cécité sévère. Ce dispositif a obtenu en 2024 le statut de Breakthrough Device auprès de la FDA, une désignation destinée à faciliter son développement et son évaluation, mais qui ne constitue pas une autorisation médicale.
Qu’en penser ?
Si la vidéo publiée par Neuralink peut sembler tout droit sortie d’un film de science-fiction, son intérêt dépasse largement le jeu vidéo. Pouvoir contrôler un ordinateur ou une console par la pensée pourrait offrir de nouvelles possibilités aux personnes privées de l’usage de leurs membres. Il faut toutefois distinguer une démonstration réussie des résultats d’essais cliniques à grande échelle. La fiabilité du dispositif, sa sécurité à long terme et son accessibilité devront encore être évaluées avant d’envisager une utilisation plus large.