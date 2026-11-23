Une partie de GTA VI contrôlée par la pensée

Comment fonctionne l’implant Neuralink ?

Une technologie destinée aux personnes paralysées

Des implants encore expérimentaux

Qu’en penser ?



Si la vidéo publiée par Neuralink peut sembler tout droit sortie d’un film de science-fiction, son intérêt dépasse largement le jeu vidéo. Pouvoir contrôler un ordinateur ou une console par la pensée pourrait offrir de nouvelles possibilités aux personnes privées de l’usage de leurs membres. Il faut toutefois distinguer une démonstration réussie des résultats d’essais cliniques à grande échelle. La fiabilité du dispositif, sa sécurité à long terme et son accessibilité devront encore être évaluées avant d’envisager une utilisation plus large.

Alors que GTA VI vient tout juste de sortir, Neuralink en a profité pour présenter une démonstration particulièrement impressionnante. Dans une vidéo d’environ deux minutes publiée le 20 novembre,. L’entreprise n’a toutefois pas précisé l’identité du participant ni indiqué sur quelle console le jeu fonctionnait.sous un pont, puis dans un canal bordé d’arbres, tout en suivant une mission consistant à récupérer un colis. Une petite fenêtre permet de voir le participant, accompagné d’un tableau de bord affichant en temps réel les signaux décodés par son implant. À côté,. Les boutons correspondants s’illuminent lorsque l’implant détecte une intention de mouvement.Cette démonstration repose sur, l’interface cerveau-machine développée par Neuralink., puis utilise des algorithmes pour traduire ces signaux en commandes informatiques.Le système interprète cette activité neuronale et la transforme en actions : déplacer un curseur, cliquer, naviguer dans une application ou, dans le cas présent, contrôler un personnage dans un jeu vidéo.Neuralink travaille également sur despermettant d’interagir avec des claviers, des fauteuils roulants ou encore des bras robotisés. Ces possibilités ne sont cependant pas accessibles à tous les participants aux essais cliniques.Au-delà de l’aspect particulièrement médiatique de cette partie de GTA VI,Ses essais cliniques concernent principalement des personnes atteintes de paralysie sévère, notamment de tétraplégie à la suite de lésions de la moelle épinière ou de maladies neurologiques comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA).. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Neuralink utilise le jeu vidéo pour illustrer les capacités de son implant. En 2024, Noland Arbaugh, premier participant à l’étude PRIME, avait déjà montré comment il pouvait. La démonstration avec GTA VI constitue une nouvelle étape, avec un jeu commercial particulièrement populaire et des commandes nécessitant plusieurs actions successives.Neuralink précise néanmoins que ses dispositifs sont toujours en cours d’évaluation clinique et ne bénéficient pas d’une autorisation de commercialisation de la FDA, l’autorité sanitaire américaine.En parallèle, l’entreprise développe Blindsight, un autre implant destiné à restaurer certaines perceptions visuelles chez les personnes souffrant de cécité sévère. Ce dispositif a obtenu en 2024 le statut deauprès de la FDA, une désignation destinée à faciliter son développement et son évaluation, mais qui ne constitue pas une autorisation médicale.