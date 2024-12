Reddit lance son propre chatbot IA pour remplacer Google

Reddit Answers

Simplifier la recherche d’informations

Steve Huffman, CEO de Reddit

Un outil stratégique pour l’expansion de Reddit

Une technologie basée sur des modèles d’IA tiers

Reddit a donc dévoilé une nouvelle fonctionnalité, Reddit Answers, destinée à offrir des réponses générées par intelligence artificielle à partir des contenus déjà publiés sur la plateforme. Cette fonction, actuellement en phase de test auprès d’un nombre limité d’utilisateurs américains, cherche à simplifier l’accès aux informations partagées par la communauté Reddit. Contrairement à des outils comme ChatGPT ou Perplexity,Les réponses fournies incluent des résumés, des conseils et des liens vers les publications pertinentes, pour permettre aux utilisateurs de naviguer directement vers les discussions concernées.Quand on connait la pertinence et la qualité de certaines discussions sur Reddit,L’objectif principal de Reddit Answers est d’inciter les utilisateurs à effectuer leurs recherches directement sur la plateforme, pour leur éviter d’utiliser Google.Le PDG Steve Huffman a indiqué que la recherche est pour lui une priorité d’investissement pour 2025, en insistant sur son rôle clé dans l’expérience utilisateur et son potentiel pour la monétisation. Reddit Answers repose sur des modèles d’intelligence artificielle développés en collaboration avec OpenAI et Google. Ces partenariats permettent à ces entreprises d’utiliser les contenus de Reddit pour entraîner leurs modèles IA.Une extension aux utilisateurs Android et bien sûr à d’autres langues est prévue à l’avenir.Avec cette nouveauté, Reddit espère fidéliser ses utilisateurs, mais aussi concurrencer directement Google et d’autres moteurs de recherche. Reddit Answers permet de répondre à des questions spécifiques ou de rechercher des thématiques générales, en fournissant des résultats contextualisés et actualisés.Quoi qu’il en soit, si cette nouvelle fonctionnalité réussit à séduire un public plus large, elle pourrait significativement renforcer la position de Reddit comme une source incontournable d’informations en ligne.