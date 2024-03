Reddit vaut plus de 8 milliards ! (une intro en bourse réussie !)

Une introduction réussie !

Une opération de la dernière chance !

D'après la presse américaine,. Le prix avait été fixé à(haut de la fourchette d'estimation), soit une valorisation pour 100% du capital.Pour cette IPO,, les actionnaires existants cédant quelque 6,72 millions d’actions. Le titre clôture à 50, 44 euros, soit une capitalisation à 8,020 milliards de dollars.Rappelons qu'il s’agit de la. Créé en 2005 par deux étudiants de Virginie, Reddit revendique 73 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en moyenne et plus de 267 millions d’utilisateurs hebdomadaires.Le réseau a été racheté en 2006 par Condé Nast (Vogue, The New Yorker et Vanity Fair), avant de devenir indépendante en 2011 (même si Advance, la holding de Condé Nast) en est toujours le principal actionnaire.. Le chiffre d’affaires de Reddit a augmenté de 20% l’année dernière, à environ 800 millions de dollars. Mais il est actuellement en perte nette, à hauteur de 90,8 millions de dollars en 2023, il reste en amélioration par rapport aux pertes 158,6 millions de dollars en 2022. Il reste à savoir comment va se comporter la bourse pour ce deuxième jour !