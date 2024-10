Reddit gagne enfin de l’argent, et c’est une première

Une croissance des revenus publicitaires impressionnante

Un public qui s’élargit

La vente de données permet aussi à Reddit de gagner beaucoup

Steve Huffman, PDG de Reddit

Faire de Reddit une plateforme incontournable

subreddits

Pour attirer davantage d’annonceurs, Reddit a massivement investi dans de nouvelles technologies publicitaires, introduisant des formats comme les publicités vidéo et des annonces shopping, ainsi que de nombreux partenariats avec plusieurs ligues sportives., boostant son attrait auprès de millions d’utilisateurs. Les revenus pour ce trimestre ont atteint 348,4 millions de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street . Les projections pour le trimestre suivant oscillent entre 385 et 400 millions. Reddit connaît également une hausse importante de son nombre d’utilisateurs, atteignant désormais 97,2 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, soit une progression de 47 % sur un an. Pour faciliter cette expansion, Reddit utilise des outils de traduction automatique,En complément de la publicité, Reddit explore des sources de revenus alternatives en vendant les données de ses utilisateurs à des entreprises technologiques et d’intelligence artificielle comme Google et OpenAI pour la plateforme, qui tente cependant de préserver une certaine prudence et son indépendance.Steve Huffman, PDG de Reddit, cherche à faire de la plateforme un lieu incontournable pour les discussions en ligne, tout en misant sur une croissance à la fois rentable et durable., comme la création d’espaces officiels pour des organismes publics tels que la Maison-Blanche, toujours dans le but de répondre aux besoins d’information et de proximité de ses utilisateurs.Pour rappel, Reddit est un réseau social fondé en 2005, structuré en forums appelésoù. Connu pour ses discussions libres, Reddit s’est très vite imposé comme une plateforme majeure pour les échanges d’informations et les débats en ligne.Êtes-vous vous-même un utilisateur de Reddit ?pour le convaincre de s’y inscrire ?