Apple Intelligence arrivera-t-elle à booster Pages, Numbers et Keynote ?

Une mise à jour spéciale dédiée à Apple Intelligence

Quels appareils compatibles ?

Ces dernières prennent désormais en chargetelles que l'intégration de(en espérant que cela ne le refasse pas planter), les outils d'écriture et Image Playground. Autant de fonctions qui ont été introduites avec iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2.Ce qui va donc être un peu limité pour nous autres résidant hors USA, et encore plus en Europe. Moyennant quelques manips, on peut toutefois avoir accès auxLes trois applications prennent en charge, cette dernière fonctionnalité s'appuyant sur ChatGPT. De son côté, Siri peut désormais utiliser ChatGPT pour répondre à des questions sur ce qui se trouve dans des présentations, des documents ou encore des feuilles de calcul.Pages, Numbers et Keynote offrent également la prise en charge d', il existe donc désormais une option permettant de créer des images originales qui peuvent être utilisées dans les documents iWork.. Et encore de se montrer un concurrent sérieux face à des suites bureautiques populaires telles que Microsoft Office et Google Workspace, en offrant des fonctionnalités basées sur l’IA directement intégrées à l’écosystème Apple.. Cela inclut l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Pro Max, tous les modèles d'iPhone 16, les Mac avec une puce Apple Silicon, les iPad avec une puce Apple Silicon et l'iPad mini 7.