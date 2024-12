ChatGPT se transforme en Père Noël

Une option festive temporaire

Vidéo et partage d’écran : des ajouts pratiques à venir

Retirez-moi Grok

Oh Oh Oh

Le “Mode Père Noël” est disponible jusqu’au début du mois de janvier sur les applications mobiles, le site web, et les versions de bureau pour Mac et Windows.Une fois activé, l’IA adopte une voix chaleureuse et joviale qui s’inspire des représentations traditionnelles du Père Noël.Les échanges en mode Père Noël ne sont pas sauvegardés dans l’historique des conversations et n’influencent pas la mémoire du modèle. OpenAI a indiqué que cette limitation avait pour but de préserver la simplicité et le caractère temporaire de cette fonction.OpenAI a conscience que des parents risquent de vouloir laisser leurs enfants s’amuser avec ce modèle sans surveillance, et c’est effectivement un risque.Dans la foulée, OpenAI a annoncé deux nouvelles fonctionnalités dans le mode vocal avancé de ChatGPT : la vidéo et le partage d’écran.Pour activer ces options dès maintenant, il ne faut pas habiter en Europe déjà, puis il suffit d’appuyer sur l’icône vocale puis de sélectionner la caméra ou le partage d’écran dans le menu. Cette mise à jour est en cours de déploiement pour les abonnés Plus et Pro dans plusieurs pays, avec une disponibilité prévue en Europe début 2025.Pour en revenir au plus importante, l’ajout de ce “Mode Père Noël ” est quand même une nouveauté plus notable et moins anecdotique qu’on pourrait l’imaginer.OpenAI montre avec cette fonction que son outil est mature, et qu’il peut être adapté à toute circonstance, même pour des fonctionnalités futiles et non professionnelles.Allez je vous laisse,