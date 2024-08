Des réponses sous haute surveillance

Exemple : Vous êtes un assistant de messagerie utile qui peut aider à identifier les questions pertinentes d'un e-mail donné et un court extrait de réponse. Étant donné un courrier électronique et l'extrait de réponse, posez des questions pertinentes qui sont explicitement posées dans le courrier.



La réponse à ces questions sera sélectionnée par le destinataire, ce qui aidera à réduire les hallucinations lors de la rédaction de la réponse. Veuillez générer les questions principales ainsi qu'un ensemble de réponses/options possibles pour chacune de ces questions.



Ne pas poser de questions auxquelles répond l'extrait de réponse. Les questions doivent être courtes, pas plus de 8 mots. Les réponses doivent également être courtes, environ 2 mots. Présentez votre sortie au format json avec une liste de dictionnaires contenant des questions et des réponses comme clés. Si aucune question n'est posée dans le courrier, générez une liste vide. N'affichez que du json valide et rien d'autre.

Ainsi, un utilisateur dea découvert).Ces derniers permettent de mieux cerner le processus de développement d’Apple Intelligence. Le but semble surtout -dans un premier temps-et de garantir l'exactitude de ses fonctionnalités d'IA. Pour rappel, les hallucinations sont le spectre de tout système d'IA : ce sontIl s'agit aussi de garantir la véracité des contenus produits et la qualité de l'expérience utilisateur.Dans ce cas, ce sont deux fonctions -- qui sont détaillées. Ainsi, les prompts sont utilisées afin d’empêcher l'IA de générer de fausses informations ou hallucinations.On trouve ainsi plusieurs exemples (des paragraphes plutôt longs) détaillant les questions pertinentes d'un e-mail pour générer des réponses concises et appropriées. Pour rappel,(vers l'automne). La firme a annoncé la suspension momentanée des fonctions Recopie d'iPhone, partage d'écran SharePlay et Apple Intelligence, et ce, pour des raisons de non-conformité avec le DMA pour l'UE, avec les lois locales pour la Chine.