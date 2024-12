OpenAI balance tout sur Elon Musk

Une structure non lucrative qui n’a jamais convaincu Elon Musk

au service de l’humanité

La rupture : Elon quitte le navire

Un modèle hybride qui fait débat

xAI, le concurrent direct

Vous le savez, aujourd’hui, Elon Musk enchaine les actions en justice contre OpenAI , en répétant en boucle qu’OpenAI a vendu son âme, le jour où la société a décidé de changer de format juridique pour engranger des profits.Quand OpenAI a été lancée en 2015, l’idée était de créer une IAdans un cadre non lucratif. Visiblement, même à l’époque, Elon Musk, cofondateur de l’entreprise, a trouvé le modèle bancal.Les choses se sont accélérées en 2017. OpenAI a réalisé que développer une intelligence artificielle avancée nécessiterait des milliards de dollars, en particulier pour financer une puissance de calcul massive.Face au refus d’OpenAI de lui accorder le contrôle absolu, Musk a claqué la porte en 2018. Il a ensuite proposé de fusionner OpenAI avec Tesla, mais là encore, l’idée a été écartée.Pas très bon joueur le Musk sur ce coup.En 2019, OpenAI a officiellement adopté une structure à but lucratif plafonné. L’objectif ? Attirer les investisseurs tout en respectant la mission initiale. Musk, pourtant favorable à une telle transition en 2017, a publiquement critiqué ce choix, affirmant que l’entreprise s’était éloignée de ses idéaux.En 2023, Musk a créé xAI, une société concurrente d’OpenAI. Depuis, il alterne entre critiques publiques et actions en justice, pour tenter de freiner les avancées de son ancienne entreprise.Mais il est curieux de voir à quel point Elon Musk supporte visiblement très mal de ne pas être numéro un sur ce secteur, comme il en a l’habitude avec les véhicules électriques ou le domaine spatial.