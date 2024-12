IA sur l'iPhone : Apple en pleine discussion avec la Chine

la situation bien particulière de la Chine

Quels objectifs en 2025 ?

La règle ne concerne pas seulement Apple mais bien l'ensemble des entreprises techs, à commencer par OpenAI. En effet,en raison de lois strictes qui nécessitent une approbation gouvernementale avant le lancement de tout modèle d’IA.Pour cette raison, Apple doit collaborer avec des entreprises locales pour proposer une expérience similaire à celle offerte dans d’autres régions. Parmi les partenaires potentiels avec lesquels(elle aurait même envoyé Tim Cook pour cela ), on trouve en tête d'affiche,Le choix est, d'autant que les ventes d’Apple en Chine ont été bien volatiles ces dernières années, avec une pression accrue de Huawei, dont les smartphones équipés de l’IA gagnent rapidement en popularité. Intégrer une IA locale dans les iPhone pourrait renforcer la position d’Apple sur ce marché clé.Travailler avec des entreprises chinoises pourrait permettre à Apple. Une intégration avec Doubao ou Hunyuan offrirait aux utilisateurs chinois un accès à des assistants intelligents optimisés pour leur langue et leur culture.Autre point de friction :Face à Huawei et d’autres concurrents locaux, Apple doit continuer à innover tout en tenant compte des besoins spécifiques du marché chinois.Enfin, les discussions avec ByteDance, Tencent et Baidu doivent surmonter des obstacles liés à la confidentialité des données, aux licences et à la concurrence.Le pays modifie régulièrement ses lois technologiques, ce qui pourrait compliquer le déploiement de tels services. Apple devra équilibrer ses partenariats avec des entreprises chinoises tout en rassurant ses consommateurs mondiaux sur la sécurité et l’indépendance de ses services.