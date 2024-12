YouTube prépare un outil pour traquer les copies IA des célébrités

Tom Cruise fait partie des acteurs souvent utilisés pour des deepfakes

Un partenariat avec la CAA pour encadrer l’usage de l’IA

En France, c'est l'image de la chanteuse Angèle qui est le plus souvent utilisée pour des deepfakes

Une extension progressive aux créateurs

Robert Downey Jr s'est positionné contre la réutilisation de son image par l'IA après sa mort

Des enjeux éthiques et financiers

Face à la montée des deepfakes et des imitations numériques,Grâce à ce partenariat, des outils seront développés pour identifier les contenus imitant un visage ou une voix avec IA. Ces outils permettront aussi de signaler ces vidéos afin de demander leur suppression. La CAA, qui gère déjà une base de données appelée CAAVault pour stocker les empreintes numériques de ses clients, joue ici un rôle important.Dans un premier temps, seuls les grands noms du sport, du cinéma et de la musique auront accès à cette technologie.L’idée est de fournir à chacun un contrôle accru sur l’utilisation de son image, tout en protégeant les utilisateurs des abus possibles liés à l’IA.L’usage de l’IA pour créer des copies numériques de célébrités n’est pas nouveau.Certains contenus sont utilisés pour de la publicité non autorisée ou pour des manipulations politiques. YouTube souhaite donc encadrer ces pratiques en s’appuyant sur ses précédents outils, comme Content ID, qui détecte les violations de droits d’auteur.Au-delà des abus, ces outils posent aussi pas mal de questions.Par exemple, vendre les droits d’utilisation de leur image pour des projets futurs pourrait devenir courant, à condition que ces usages soient encadrés et rémunérés.Avec ce partenariat, YouTube veut poser les bases d’un usage responsable de l’IA, en soutenant les créateurs et les artistes.