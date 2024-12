Microsoft a acheté 500 000 GPU à NVIDIA en 2024

Pourquoi autant de GPU ?

Une stratégie bien rodée

Une concurrence qui s’organise

L’IA, priorité numéro un

Ces puces NVIDIA, en particulier les modèles H100 et H20, sont cruciales pour les technologies d’intelligence artificielle. Elles alimentent les centres de données qui font tourner des modèles comme ceux d’OpenAI, dont Microsoft est le principal partenaire et investisseur., et répondre à la demande croissante pour des services comme ChatGPT ou d’autres outils basés sur l’IA.Avec cet achat, Microsoft a dépensé environ 30 milliards de dollars en 2024 pour renforcer ses infrastructures IA., alors qu’Amazon et Google en ont respectivement acquis 196 000 et 169 000.Microsoft ne se contente pas d’acheter en masse. L’entreprise travaille aussi sur ses propres puces maison, appelées Maia, annoncées fin 2023., tout en gardant une longueur d’avance sur ses rivaux. Cette approche lui permet de diversifier ses capacités technologiques tout en maintenant sa position dominante dans le domaine de l’IA.Les autres géants de la tech ne restent pas inactifs. Meta développe également ses propres puces (MTIA), et Amazon mise sur ses processeurs Trainium., qui a clairement mis les bouchées doubles en 2024.En Chine, les entreprises comme ByteDance et Tencent ont chacune acheté environ 230 000 GPU,Avec une telle course aux GPU, il est clair que l’IA est devenue un enjeu central pour toutes les grandes entreprises technologiques. Microsoft , en achetant deux fois plus de GPU que ses concurrents, se positionne comme un leader incontournable.. Reste à voir si cette avance tiendra face à une concurrence qui se prépare activement.