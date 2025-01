Apple Intelligence : l’IA d’Apple grignote de plus en plus de stockage

Pourquoi cette augmentation ?

Un problème pour les appareils à petite capacité

Ce qui arrive avec iOS 18.4

Avec iOS 18.2, Apple a lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités AI comme Genmoji, Image Playground, et l’intégration de ChatGPT dans Siri. Ces outils, qui fonctionnent grâce à des modèles d’intelligence artificielle, sont stockés et exécutés directement sur l’appareil pour des raisons de confidentialité et de rapidité.Ce besoin de 7 Go s’applique à tous les appareils compatibles : iPhone, iPad et Mac. Pour les utilisateurs possédant plusieurs appareils, cela peut rapidement s’accumuler. Par exemple, activer Apple Intelligence sur un iPhone, un iPad et un Mac nécessitera 21 Go d’espace libre au total.Quand on sait le prix facturé par Apple dès qu’on cherche à avoir un peu plus d’espace sur un iPhone ou un MacBook neuf (sans parler du Mac Mini …), on voit vite où est le problème ici.Pour les appareils dotés de 128 Go de stockage, comme l’ iPhone 16 standard, cette augmentation représente environ 5,5 % de l’espace total. Sur un iPad de 64 Go, c’est encore plus significatif :Si certains modèles Pro offrent 256 Go de base, ce n’est pas le cas des versions classiques, ce qui risque de poser problème pour les utilisateurs stockant de nombreuses photos, vidéos ou applications.Ce qui complique les choses, c’est qu’Apple ne permet pas de désactiver certaines fonctions pour réduire l’espace utilisé.Apple a annoncé que la prochaine mise à jour majeure, iOS 18.4, apportera des améliorations à Siri. Ces nouveautés, attendues pour avril, pourraient encore augmenter les besoins en stockage.Du coup si vous manquez de stockage, mieux vaut y réfléchir à deux fois avant d’activer Apple Intelligence. Enfin, encore faudrait-il que la disponibilité se réalise enfin !