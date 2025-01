Une mise à jour à venir

Une mise à jour viendra clarifier les moments où le texte affiché est un résumé fourni par Apple Intelligence. Nous encourageons les utilisateurs à signaler tout problème s’ils rencontrent des notifications inattendues.

Apple sous surveillance

La BBC News est le média qui suscite la plus grande confiance dans le monde. Il est essentiel que notre audience puisse avoir foi en chaque information publiée en notre nom, y compris dans les notifications.

Elle vise à mieux distinguer les résumés générés par Apple Intelligence des informations directement issues des médias.L’entreprise rappelle que le service est en version bêta dans de nombreux pays et qu''il nécessite une activation volontaire. Elle souligne également que des améliorations seront régulièrement apportées grâce aux retours des utilisateurs.Pour rappel, Apple Intelligence permet de regrouper plusieurs actualités sous forme de notifications générées par l’IA.. Parmi les exemples les plus marquants, certaines notifications citaient à tort la BBC pour affirmer que Luigi Mangione, impliqué dans un meurtre, s’était suicidé mais aussi que Rafael Nadal aurait annoncé son homosexualité.Face à ces erreurs, la BBC a multiplié les plaintes, insistant sur l’importance de maintenir la confiance du public.Le média déplore notamment que certains résumés effectués par l'IA contredisent totalement leurs articles originaux. Cette situation n’est pas un cas isolé. De son côté,. L’organisation souligne que la diffusion d’informations inexactes nuit gravement à la crédibilité des médias et à la confiance du public.Pour l’instant, le service de notifications groupées d’Apple Intelligence est limité au Royaume-Uni et à certains modèles récents d’iPhone (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro et la gamme iPhone 16)., mais, à ce stade (l'UE n'attendant que ça pour ralentir encore plus l'adoption de l'IA), la polémique pourrait retarder son déploiement à l’international.Cette affaire soulignedans des services critiques comme les notifications d’actualités. Si Apple parvient à résoudre ces problèmes, cela pourrait renforcer la confiance dans son écosystème dans un contexte où la désinformation est une préoccupation mondiale.