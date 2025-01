Ballie, le robot droïde de Samsung, part à la conquête des USA

A la conquête des USA

Un robot multifonction et Un allié pour vos animaux de compagnie

Au menu, il peut discuter avec ses propriétaires via une app de messagerie et leur faire un petit compte rendu de ses actions, passer des appels audio/vidéo, être utilisé comme un deuxième moniteur PC grâce à sa fonction de projecteur en 1080p, fournir un bulletin météo... En effet, son projecteur embarqué lui permet de nombreuses fonctions très intéressantes, comme la détection automatique des postures et du visage, ce qui lui offre d'ajuster l’angle de projection. Apparemment, il peut même garder votre chien : interagir avec lui, activer un distributeur de croquettes, même si on ne sait pas très bien comment tout cela se déroule.

Un mystère autour du prix

Présenté pour la première fois lors du CES 2020, le robot Ballie de Samsung, un assistant domestique, serait enfin sur le point de faire ses débuts aux États-Unis.Doté d’une, Ballie est conçu pour être un véritable compagnon au quotidien. Grâce à sa caméra embarquée et ses capteurs, ce robot est capable d’interagir avec son environnement et de répondre aux besoins de ses propriétaires. Il peut notamment servir de gardien de maison en l’absence des occupants, en surveillant l’intérieur du domicile et en envoyant des alertes en cas de problème.Le robot est censé surveiller leurs activités, capturer des photos ou des vidéos, et les transmettre aux propriétaires en temps réel. Cette fonctionnalité promet d’être particulièrement utile pour les personnes soucieuses de leur compagnon à quatre pattes lorsqu’elles ne sont pas à la maison.Ballie ne se limite pas à surveiller les animaux.. Oublier ses clés ou son portefeuille ne sera plus un problème, car le robot pourra les repérer grâce à sa caméra intelligente. Sa petite taille et sa capacité à rouler lui permettent de se déplacer facilement dans les différentes pièces d’une maison.. En effet, Samsung n’a pas encore communiqué d’informations sur le coût de cet assistant futuriste, ce qui alimente les spéculations quant à son accessibilité.Avec son design unique et ses fonctionnalités innovantes,. Il reste à voir si ce petit robot jaune deviendra un incontournable des foyers connectés dans les années à venir ou s'il restera dans le placard, comme ce fut le cas ces quatre dernières années chez son créateur.