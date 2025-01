ChatGPT Pro à 200 dollars par mois ? Pas assez cher mon fils

Des coûts qui explosent

Un modèle à revoir

Et si les prix montent ?

On parle ici de serveurs massifs, de centres de données et d’une facture d’électricité qui donne le vertige.Aujourd’hui, une seule requête avec leurs modèles les plus avancés pourrait coûter plusieurs centaines de dollars. Et avec environ 10 millions d’abonnés payants, ça finit par peser lourd. Résultat : en 2024, l’entreprise a enregistré des revenus de 3,7 milliards de dollars, mais prévoit des pertes de près de 5 milliards. Altman a confié qu’il avait lui-même fixé le prix de ChatGPT Pro en espérant que cela suffirait à rentabiliser l’offre.Pire encore, même à 200 dollars par mois, les utilisateurs maximisent l’utilisation des fonctionnalités, comme le mode o1 pro ou Sora, l’outil de création vidéo. Et on comprend pourquoi : le forfait leur donne accès à tout, sans limite.Pour redresser la barre, OpenAI réfléchit sérieusement à augmenter les tarifs de ses différents abonnements.Une autre idée sur la table : un tarif basé sur l’utilisation. Mais franchement, qui veut compter ses requêtes avant de poser une question ? Ca serait un pari risqué.Si les prix montent, beaucoup d’utilisateurs risquent de se tourner vers des alternatives comme Google Gemini , qui propose déjà des fonctionnalités similaires à des tarifs plus raisonnables.OpenAI doit vite trouver un équilibre entre rentabilité et satisfaction des utilisateurs. Sinon, même les fans de ChatGPT de la première heure pourraient être tentés de cliquer surAvez-vous eu l’occasion de tester les formules payantes de ChatGPT ?, et seriez-vous ok de payer encore plus cher ?