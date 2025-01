Coucou c'est Léo

56 heures par jours

L’acceptation et les interrogations éthiques

Un phénomène à surveiller

C’est The New York Times qui raconte cette histoire. Ayrin, mariée mais vivant loin de son époux pour des raisons professionnelles, passe jusqu’à 56 heures par semaine à discuter avec Leo., capable de répondre à ses fantasmes. À travers ces échanges, Leo n’est pas seulement une source de réconfort émotionnel ; il joue aussi un rôle de soutien dans la vie quotidienne, aidant Ayrin à réviser ses examens de médecine ou à prendre des décisions simples, comme ses choix alimentaires.Sauf que voilà, l’expérience n’est pas sans limites.. Chaque fois, Ayrin doit recommencer le processus de personnalisation, ce qu’elle décrit comme une perte émotionnelle comparable à une rupture. Dur.Son mari, Joe, connaît l’existence de Leo. Bien qu’il considère ces interactions comme un fantasme sans conséquence, Ayrin confie être de plus en plus préoccupée par l’ampleur de son attachement à l’IA.: peut-on parler d’infidélité lorsque l’interaction se limite à une intelligence artificielle ?Les experts s’accordent à dire que ces relations représentent une nouvelle catégorie d’interaction. Julie Carpenter, spécialiste des liens humains avec la technologie,, mais qu’elles imitent des comportements humains en fonction des données qu’elles traitent. Cette capacité à « refléter » les désirs des utilisateurs explique pourquoi certains développent des attachements profonds.Si ces relations peuvent combler certains besoins émotionnels, elles posent aussi des questions éthiques. Certains psychiatres alertent sur les risques d’un isolement accru ou d’une dépendance excessive à ces compagnons virtuels. D’autres s’inquiètent de l’impact de ces interactions sur les relations humaines traditionnelles,Les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle, conscientes de ces enjeux, peuvent aussi tirer parti de l’engouement pour leurs outils. Les abonnements payants, comme celui d’Ayrin, permettent d’allonger les capacités de personnalisation, tout en renforçant la dépendance des utilisateurs., et posent des questions sur les limites de l’attachement humain et sur l’influence de plus en plus grande de la technologie dans la sphère intime et personnelle.