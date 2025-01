Un tout petit assistant IA personnel qui pourrait bientôt lire vos pensées 

Une IA discrète et performante

Une version avancée qui pourra lire dans les pensées

Disponibilité et précommandes

. Cet objet high-tech peut être porté de différentes façons : comme un collier autour du cou ou fixé directement au niveau de la tempe (là il se fera un peu plus remarqué).Doté de, il est apparemment capable de capturer et analyser les voix environnantes, y compris celles des utilisateurs, pour en extraire des informations ou résumer des conversations. Sur le site, on apprend que l'objet serait compatible avec plus de 250 applications. Notons que le firmware est disponible en open source.Parmi ses fonctions principales, on trouve le résumé et l'extraction d’informations de discussions, la traduction de contenus en temps réel ou encore l'envoi d’e-mails ou de messages dictés.Mais ce n’est pas tout :. Mais cette dernière serait équipée d’un module d’interface cerveau-machine.Grâce à cette technologie, Omi pourra interpréter des signaux cérébraux pour répondre directement à vos pensées ou mieux comprendre vos intentions, ouvrant la voie à une interaction homme-machine encore plus naturelle et intuitive.Pour le moment,sur le site du constructeur ( ici ). Les premières livraisons devraient débuter au cours du second trimestre de 2025. Cette innovation s’adresse aussi bien aux amateurs de gadgets qu’à ceux cherchant une assistance pratique dans leur vie quotidienne.