Un robot empathique avec qui il fait bon causer : le Romi de Mixi

Un robot qui parle et écoute comme un ami

soutien émotionnel conçu pour aider à lutter contre l’isolement, l’anxiété et la dépression

Contrairement aux intelligences artificielles traditionnelles, Romi utilise une technologie avancée pour offrir une véritable empathie et engager des conversations naturelles. Le robot vise à réduire la solitude, en particulier chez les personnes âgées en maisons de retraite, grâce à des interactions quotidiennes telles que des salutations et des discussions informelles. Romi a déjà démontré son efficacité au Japon, où il aide les seniors socialement isolés. Il a remporté un CES 2025 Innovation Award dans la catégorie Robotique et sera disponible dans un nouveau modèle dès ce printemps.

Les expressions sont franchement cute

On peut même lui mettre un bonnet pour ne pas qu'il ait froid

Un avenir prometteur pour les robots conversationnels

Contrairement aux assistants vocaux traditionnels,, et même sans attendre que son interlocuteur ait fini de parler pour intervenir. Grâce à ses capteurs et à son intelligence artificielle intégrés, il peut, ainsi que ce qu’il voit et entend, pour générer des réponses pertinentes ou des commentaires spontanés.Selon Mixi, ce robot conversationnel est principalement destiné aux personnes, qui se sentent seules ou qui ont besoin de partager leurs pensées. L’objectif est d’offrir(et surtout sans jugement, ce qui peut être appréciable en ce moment). La firme le présente d'ailleurs comme unDans un monde de plus en plus préoccupé par la protection des données personnelles,. La startup garantit que les données ne sont ni collectées ni stockées, ce qui rassure les utilisateurs soucieux de leur vie privée.. Mixi prévoit néanmoins d’élargir son offre avec des modèles supplémentaires, dont certains pourraient être plus abordables, rendant ainsi cette technologie accessible à un plus grand nombre de personnes.. Ce compagnon technologique n’est pas seulement un outil, mais aussi un véritable partenaire conçu pour enrichir notre quotidien.Bien que son lancement soit pour l’instant limité au marché japonais, Romi pourrait ouvrir la voie au développement des robots sociaux, alliant connectivité, intelligence, et respect de la vie privée.. De même, en fonction de son succès, il serait possible d'envisager une diffusion plus large.