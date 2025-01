ChatGPT au cœur des préparatifs

OpenAI défend son outil

Un tournant pour la sécurité publique

Selon les autorités,, à la vitesse des projectiles, et à la légalité des feux d’artifice en Arizona. Ces recherches, même si elles sont basées sur des données accessibles au public, auraient permis de surmonter certains obstacles dans la planification de l’explosion . Les policiers ont également découvert un journal et une série de notes, qui confirment que l’attentat avait pour but de lancer un « signal d’alarme » sur l’état du pays.Face à ces révélations, OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT, a publié un communiqué. Elle affirme que son modèle est conçu pour refuser les instructions nuisibles et qu’il affiche régulièrement, selon les requêtes, des avertissements sur les activités illégales.Sauf que voilà, les critiques estiment déjà que ces garde-fous restent insuffisants. Paul Keener, expert en cybersécurité, déclare par exemple que. Il prédit même : « Les contrôles vont se renforcer à mesure que la technologie évoluera ».Le shérif Kevin McMahill, a lui qualifié cet événement de « moment préoccupant », en insistant sur le fait que l’usage de l’IA dans ce type d’attaque est clairement un défi inédit pour les forces de l’ordre.pour mieux anticiper d’éventuels scénarios similaires.L’explosion a causé des blessures légères à sept personnes et peu de dégâts matériels. Livelsberger, qui s’est suicidé sur les lieux, a agi seul, selon la police., mais aucun lien direct avec des groupes extrémistes n’a encore été établi.Même si ce cas reste pour le moment isolé,. Les débats sur la régulation de ces technologies, déjà en cours, pourraient bien s’intensifier. Si l’IA a encore beaucoup à offrir, elle pose quand même de nouvelles questions en matière de sécurité et d’éthique.