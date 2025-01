Un Cybertruck prend feu devant l’hôtel Trump à Las Vegas (mise à jour)

a priori sans gravité

Le Cybertruck en feu devant la Trump Tower de Las Vegas

Les faits sur l’incendie

On a entendu une énorme détonation, et toute l’entrée a été enveloppé de fumée

Un incendie visible au loin

Un véhicule sous le feu des projecteurs

Tesla Cybertruck

L’incident a été signalé à 8h41, heure locale, près du Fashion Show Mall, tout proche du célèbre Strip de Las Vegas. Les pompiers et la police sont rapidement intervenus pour sécuriser les lieux.L’hôtel aurait déclenché son système d’alarme incendie, les informations locales ne précisent pas si une évacuation complète a eu lieu.Un témoin a posté une vidéo montrant le Cybertruck garé à l’entrée juste avant l’explosion.raconte un client de l’hôtel.Selon les premiers témoignages,ont été entendues avant que l’incendie ne soit maîtrisé par les pompiers.Si on vous en parle ici, c’est bien sûr à cause du modèle du véhicule. Impossible de savoir pour le moment si c’est un accident ou une exposition volontaire, maisTesla n’a pour l’instant pas commenté, mais les autorités poursuivent leur enquête pour déterminer si une défaillance technique est en cause.L’incident coïncide avec une période de forte médiatisation autour de Tesla et d’ Elon Musk Ces rapprochements, combinés à l’incendie, et au lieu de l’incident pose forcement question.Pour l’instant, impossible de tirer des conclusions,Mais si le problème est lié au véhicule lui-même, Tesla pourrait devoir faire face à un nouveau rappel massif , et a minima à un coup dur en termes d’image. Dans tous les ce n’est pas vraiment le genre de publicité dont la marque rêvait pour inaugurer 2025. En attendant d'en savoir plus...