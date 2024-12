Les comédiens du doublage manifestent contre l'IA #TouchePasMaVF

Faire entendre sa voix

« Il y a une partie de nous qui est utilisée, séquestrée. On ne peut rien faire. C'est très compliqué de se battre ../.. On nous vole nos cordes vocales, mais pas seulement. C'est aussi notre outil de travail. On nous vole aussi nos interprétations, ce qu'on ressent. » Olivia Luciani

Quelles demandes ?

L’IA n’a pas de sentiment… Elle ne peut pas capter l’essence émotionnelle et physique d’un personnage

La filière du doublage en France :

• 15 000 emplois, dont 5000 comédiens intermittents, principalement en Île-de-France.

• 85 % des entrées cinéma des films étrangers en France reposent sur les versions doublées, essentielles à la culture et au rayonnement de la francophonie.



Ou plutôt de les entendre, ces voix qui -pour certaines- ont bercé notre enfance. Avec des figures emblématiques comme Brigitte Lecordier (voix française de Son Goku) et Emmanuel Curtil (voix française de Jim Carrey), ils dénoncent les menaces que représente l’IA pour leur travail.Il s'agit pour eux de sensibiliser le public à leur cause, d'appeler à des actions pour défendre leur métier et de convoquer une Assemblée Générale dans la soirée pour décider des prochaines étapes.Aujourd'hui,, rendant possible leur réutilisation (ce qui peut s'entendre) sans autorisation ni rémunération (ce qui s'entend beaucoup moins). Mais pour quel résultat ? En effet, Brigitte Lecordier souligne les limites du processus.. Selon les artistes,Au niveau des revendications, et à l'image de leurs homologues américains qui étaient en grève cet été, les comédiens français demandent(et la rémunération qui va avec tout de même). Plus largement, ils espèrent une législation sur l’IA et appellent l’État à encadrer juridiquement davantage l’utilisation de l’IA dans les œuvres culturelles.Le collectif #TouchePasMaVF exhorte enfin les grands studios de production à. Ils rappellent que le doublage est une composante essentielle de l’industrie cinématographique et de l’identité culturelle française.