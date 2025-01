Samsung considère l'idée d'intégrer OpenAI dans ses téléviseurs

Un marché qui évolue vite

Ce que l’IA pourrait apporter aux téléviseurs Samsung

Un pari stratégique pour Samsung

Actuellement, les téléviseurs Samsung fonctionnent sous TizenOS et intègrent déjà des fonctions d’intelligence artificielle.. Mais avec l’arrivée de solutions concurrentes, comme Google Gemini sur les téléviseurs Google/Android TV, Samsung semble vouloir aller plus loin.Selon des sources coréennes,, pour enrichir encore plus les capacités de ses téléviseurs. Les discussions sont en cours, on sait même qu’elles pourraient échouer si les conditions financières proposées par OpenAI sont jugées excessives.Si Samsung parvient à intégrer les technologies d’OpenAI,. Ils pourraient par exemple recommander des contenus adaptés aux préférences des utilisateurs, fournir des informations en temps réel sur les films et séries en cours de visionnage, traduire des dialogues ou des menus dans d’autres langues sans interruption, et même, soyons fous, proposer des options de divertissement ou de suivi santé personnalisées. Ces fonctionnalités permettraient de simplifier l’utilisation des téléviseurs et d’enrichir l’expérience utilisateur, sans que ce dernier ait besoin d’utiliser son smartphone pour effectuer des recherches ou des traductions.Depuis plusieurs années, Samsung investit dans des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs de l’intelligence artificielle. Par exemple, ses smartphones Galaxy utilisent des fonctionnalités basées sur Google Gemini Si ce partenariat avec OpenAI va au bout, Samsung pourrait repousser les limites des téléviseurs connectés en intégrant des fonctionnalités avancées et adaptées aux besoins des utilisateurs., et le projet pourrait ne jamais voir le jour si les deux entreprises ne trouvent pas un terrain d’entente. Wait and see.