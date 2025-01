Sam Altman : “Ils m’ont vraiment foutu dans la m—”

Une éviction surprise, des tensions qui explosent

L’AGI au cœur des préoccupations

Ilya Sutskever

Un retour compliqué

Vous le savez, en novembre 2023, le conseil d’administration d’ OpenAI décide de virer Sam Altman, justifiant leur choix par un manque de transparence de sa part. Personne ne s’y attendait, et la nouvelle a secoué le monde de la tech. Très vite, cette décision a suscité des critiques et des pressions, à tel point qu’Altman a été rappelé. Mais pas sans conditions :Pour Altman, cette période est marquée par une profonde rancune.On le sent un peu tendu sur le sujet, et en même temps on le comprend.Malgré ces tensions, Altman reconnaît que le conseil d’administration avait une réelle inquiétude sur l’avenir de l’AGI, cette étape où l’IA pourra accomplir des tâches au même niveau qu’un humain. Pour certains, cette avancée est proche, et les risques d’un développement mal contrôlé sont énormes. Si Altman dit prendre en compte ces préoccupations,: “Ils pensaient qu’on n’était pas assez responsables avec ça.”Son retour à la tête d’OpenAI ne s’est pas fait sans casse. Entre la démission de figures clés comme Ilya Sutskever et la dissolution de l’équipe Superalignment,Il a depuis créé un nouveau comité sur la sécurité, qu’il dirige lui-même, histoire de reprendre les rênes en pleine transformation d’OpenAI en entreprise à but lucratif Aujourd’hui, Altman semble plus déterminé que jamais à avancer, mais le chemin est toujours semé d’embûches. OpenAI doit répondre à des attentes énormes, que ce soit sur l’AGI ou ses projets de puces propriétaires.: “Une année de dingue”, résume-t-il. 2024 n’a pas été de tout repos, et 2025 s’annonce tout aussi mouvementée.