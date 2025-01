Panne massive chez ChatGPT ! [mise à jour]

Le coup de la panne !

Mise à jour 14.45 : apparemment la situation est rétablie chez certains utilisateurs. OpenAI a reconnu la panne sans pour autant s'étendre sur le sujet comme on peut le voir sur sa page de statut...





ChatGPT en panne ? Ces alternatives vont vous sauver !

Pour le moment, il n'y a aucune réaction ni explication de la part d'OpenAI. Aussi on ne sait pas trop quand la situation sera rétablie. Forcément les réseaux sociaux s'affolent et le monde de constater à quel point les utilisateurs sont devenus dépendants du bot...Comme le montre le siteans tous les cas, on vous rappelle qu'il existe d'autres alternatives que l'on vous détaille ici