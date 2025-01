Intel dans la ligne de mire

Le Ryzen 9800X3D, victime de son succès

Lors du CES 2025, Frank Azor, responsable chez AMD, n’a pas mâché ses mots. Il a qualifié les derniers processeurs Arrow Lake d’Intel de, expliquant quePour AMD, cette demande inattendue dépasse largement les prévisions initiales. Résultat : impossible de produire assez rapidement pour satisfaire tout le monde.David McAfee, vice-président chez AMD , a précisé que la production des processeurs X3D est particulièrement longue. En effet, il faut environ 12 à 13 semaines pour fabriquer un seul processeur, en raison du processus de superposition 3D V-Cache, qui ajoute encore plus de temps. AMD a augmenté sa capacité de production, maisMcAfee a d’ailleurs indiqué que le premier semestre 2025 serait consacré à combler cet écart entre l’offre et la demande.Les processeurs Arrow Lake, censés rivaliser avec les Ryzen X3D, ont déçu sur plusieurs points, en particulier en gaming. Malgré des promesses de correctifs,Cette situation laisse un boulevard à AMD, qui pendant ce temps, renforce sa position sur le marché des processeurs gaming haut de gamme. Pour les gamers justement, le Ryzen 7 9800X3D est devenu la référence incontournable, pendant qu’Intel semble toujours chercher comment redresser la barre.Les modèles à 8 cœurs, comme le 9800X3D, sont clairement les plus demandés.Selon McAfee, ces modèles se vendent dix fois plus que leurs grands frères. Mais face à cette demande importante, les stocks restent faibles, et les nouveaux modèles annoncés, comme le 9950X3D, ne suffiront probablement pas à relâcher la pression sur les chaînes de production.AMD a donc clairement pris l’avantage sur Intel dans le secteur des processeurs gaming, maisLes consommateurs, eux, devront encore patienter avant de voir les étagères se remplir de Ryzen 7 9800X3D. Quant à Intel, reste à voir s’ils pourront bientôt proposer un produit capable de rivaliser. Mais pour l’instant, AMD règne sans partage.