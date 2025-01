Apple attaquée par des actionnaires sur ses pratiques en matière d’IA

Une demande de transparence sur l’utilisation des données

Des partenariats controversés avec OpenAI et Google

Une approche prudente mais des inquiétudes persistantes

Quel avenir pour l’IA chez Apple ?

Par exemple en 2024, le NLPC a déposé une proposition demandant à Apple de produire un rapport analysant las, notamment dans des pays comme la Chine et la Russie. Apple avait tenté d’exclure cette proposition, arguant que le NLPC s’immisçait dans la gestion quotidienne de l’entreprise et que les mesures demandées étaient déjà en place. Cependant, la SEC avait rejeté la demande de Cupertino, permettant ainsi aux actionnaires de voter sur la proposition lors de l’assemblée annuelle.Cette année,. Cette initiative met en avant les risques potentiels liés à la confidentialité des données et aux droits de propriété intellectuelle, soulevant ainsi des préoccupations sur l’éthique de la firme en matière d’intelligence artificielle.La proposition,, demande à l’entreprise de produire un rapport détaillant :• Les risques liés à l’utilisation de données obtenues de manière discutable dans l’entraînement des modèles d’IA.• Les garanties mises en place pour assurer la confidentialité des utilisateurs dans le développement de ces technologies.• Les mesures prises par Apple pour s’assurer que les résultats générés par son IA respectent les normes légales et éthiques.Le NLPC met en avant le fait qu’Apple, qui a construit une grande partie de sa réputation sur la protection de la vie privée, devrait être exemplaire en matière d’éthique de l’IA.La critique du NLPC ne se limite pas aux pratiques internes d’Apple,. L’organisation accuse Apple d’externaliser certaines pratiques jugées contraires à l’éthique en collaborant avec des entreprises comme Google et OpenAI.L’entreprise de Cupertino entretient depuis longtemps un partenariat avec Google, faisant du moteur de recherche d’Alphabet l’option par défaut sur ses appareils, en échange d’un accord financier estimé à 25 milliards de dollars par an. Cette relation, déjà pointée du doigt dans le cadre d’enquêtes antitrust, permettrait à Google deApple explore également des collaborations avec d’autres géants de la tech. Après avoir annoncé unà ses produits, la firme envisagerait aussi uneJusqu’à présent,. L’entreprise met en avant son approche basée sur l’intelligence sur l’appareil et l’apprentissage automatique centré sur la confidentialité, plutôt que sur de vastes modèles IA hébergés dans le cloud.Avec son modèle, Apple affirme que. Cependant, ces garanties de confidentialité s’estompent lorsque l’IA repose sur des intégrations tierces, comme ChatGPT d’OpenAI ou potentiellement Gemini de Google à l’avenir.Si Apple assure que l’activation de ces services se fait, les actionnaires veulent en savoir plus sur la manière dont l’entreprise prévoit d’encadrer ces pratiques à long terme.Cette proposition de transparence marque une, qui se positionne de plus en plus dans le secteur de l’intelligence artificielle. L’issue du vote des actionnaires lors de l’assemblée générale du 25 février pourraitL’enjeu est de taille pour Apple : maintenir son image d’entreprise respectueuse de la vie privée tout en développant des technologies d’intelligence artificielle compétitives face à des acteurs comme Google, Microsoft et Meta.