L’Europe interdit huit usages de l’IA jugés trop dangereux

Mardi,en raison de leurs risques jugés trop élevés. Ces interdictions, issues de la législation pionnière adoptée l’an dernier, entreront en vigueur le 2 août., notamment dans la surveillance, la manipulation comportementale et l’exploitation des données biométriques.Les interfaces exploitant dess pour influencer les décisions des utilisateurs (comme inciter à un achat sans consentement éclairé) sont interdites (là on oscille entre le 5e élément et Severance...).Lespour manipuler l’attention des enfants et les pousser à des actions potentiellement dangereuses sont bannis.L’UE interdit l’utilisation de l’IA, comme leur comportement sur les réseaux sociaux ou leur origine, à l’image du système de crédit social en Chine.Autre interdiction pour une pratique qui semblait tout droit sorti de Minority Report ! Les forces de l’ordre ne pourront plus utiliserà commettre un crime en se basant uniquement sur des données biométriques ou personnelles, une approche jugée discriminatoire.L’de visages sur internet pour alimenter des bases de données destinées à l’identification biométrique n'est absolument pas autorisée.Les entreprises et institutions éducatives ne pourront pas utiliser l’IA pour, une technologie jugée intrusive et imprécise.Tout système d’intelligence artificielle prétendantà partir de son apparence physique ou de ses données biométriques est désormaisen Europe.Bye bye la reconnaissance faciale largement déployée comme en Chine par exemple.. Une exception est cependant prévue pour les forces de l’ordre dans des cas précis, comme la lutte contre le terrorisme.Avec ces interdictions,. L’AI Act, qui entrera en vigueur progressivement d’ici 2026, impose également des obligations aux développeurs d’IA, en fonction du niveau de risque de leurs systèmes.Adopté en mai 2024 après des négociations intenses entre les États membres, l’AI Act vise à. Pour cela, le texte a établi quatre catégories auxquelles correspondent des niveaux de sécurité.