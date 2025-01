Europe : Donald Trump dénonce un harcèlement "fiscal" contre Apple

Des "impôts déguisés" !

Ils [l’UE] ont gagné 15 ou 16 milliards de dollars d’Apple. Ils ont gagné des milliards de Google. Et maintenant, ils s’attaquent à Facebook pour des milliards supplémentaires. Ce sont des entreprises américaines. Que vous les aimiez ou non, ce sont nos entreprises, et elles ne devraient pas être ciblées de cette manière. À mes yeux, cela ressemble à une taxe déguisée.

Des relations économiques qui s'annoncent tendues

L’UE nous traite très, très injustement. Nous avons des déficits commerciaux de centaines de milliards de dollars avec l’Europe. Cela ne peut pas continuer ainsi, et nous prendrons des mesures pour y remédier.

Dans son intervention,. Évoquant le cas d’Apple, il a dénoncé le paiement de milliards de dollars d’arriérés d’impôts résultant du fameux litige sur les accords fiscaux entre l’entreprise et l’Irlande. Au-delà, il a laissé entendre que les affaires étaient motivées, en partie, sur le pays d'origine , plus que la situation.Au-delà des entreprises technologiques, le locataire de la Maison Blanche a également, qu’il juge préjudiciable aux intérêts des États-Unis et pire que celle de la Chine.Il a également, affirmant qu'il avait déjà abandonné un accord commercial parce qu'il aurait fallu trop de temps pour obtenir l'approbation.Ces déclarations s'intègrent parfaitement à sa rhétorique protectionniste qu'il a développée pendant sa campagne électorale. Donald Trump a notamment mené des guerres commerciales et instauré des tarifs douaniers pour protéger les entreprises américaines, critiquant ouvertement les pratiques des partenaires commerciaux étrangers. Cependant, cette posture suscite des réactions mitigées.Dans les réactions, certains observateurs n’ont pas manqué de souligner une certaine incohérence, voire une hypocrisie reprochant à l'UE des actions de protection qu'il mène lui-même pour les USA. Les critiques soulignent les tensions entre la défense des intérêts économiques nationaux et l’acceptation des règles de commerce international.