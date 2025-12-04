Pourquoi Mark Zuckerberg a recruté le chef du design d’Apple ? Il dévoile tout !

Qu'en penser ?



Pour Mark Zuckerberg, les lunettes connectées — et plus largement les wearables — vont devenir la prochaine interface majeure entre les humains et l’informatique. L’idée de fusionner mode, technologie et IA rappelle les tentatives d’Apple (Apple Watch, Vision Pro), mais avec une orientation différente : Meta parie sur une omniconnexion légère, centrée sur l’assistance et la vision augmentée, plus que sur des expériences immersives.



Avec ce studio, Meta veut changer son image : passer du géant controversé des réseaux sociaux au créateur d’objets désirables et centrés sur l’humain. Ce recrutement symbolise un basculement plus large : la bataille de l’IA se jouera aussi dans le design, pas seulement dans les modèles et les algorithmes. La preuve Sam Altman ne s'y est pas trompé en se rapprochant de Jony Ive pour préparer également un mystérieux projet IA.