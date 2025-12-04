Pourquoi Mark Zuckerberg a recruté le chef du design d’Apple ? Il dévoile tout !
Par Laurence - Publié le
Meta poursuit sa stratégie d’attirer les talents clés d’Apple. Après avoir déjà recruté plusieurs ingénieurs spécialisés dans l’IA et la réalité augmentée, le groupe de Mark Zuckerberg annonce aujourd’hui la création d’un nouveau studio créatif, confié à Alan Dye, désormais officiellement ex-responsable du design de l'interface chez Apple.
Dans un long message publié sur Threads, Mark Zuckerberg détaille les grandes ambitions de cette nouvelle structure, qui doit réunir design, mode, technologie, et surtout une nouvelle idée directrice : utiliser l'intelligence artificielle comme un matériau de design.
Meta veut donc préparer l'ère après smartphone (et se passer d'iPhone), et ainsi définir l’esthétique et l’expérience utilisateur de la prochaine génération d’appareils – notamment les lunettes à IA, les futurs casques XR, et les interfaces multimodales mêlant vision, conversation et gestuelle. Une feuille de route ambitieuse, qui rappelle l’approche historique d’Apple… mais appliquée cette fois à un futur où l’IA est omniprésente dans l’expérience utilisateur.
En réalité hier Meta ne s’est pas contenté d'accueillir Alan Dye dans ses bureaux. La société recrute également Billy Sorrentino, autre designer senior ayant passé une décennie dans l’équipe Human Interface Design d’Apple et ayant contribué, lui aussi par un heureux hasard, à la refonte esthétique Liquid Glass d’iOS 26.
Les deux hommes viendront renforcer un studio qui rassemblera également : l’équipe design industrielle de Meta, responsable notamment des casques Quest, les équipes design et art du métavers. Enfin, les designers en charge des Ray-Ban Meta et autres lunettes connectées.
Il s’agit donc d’un repositionnement profond : Meta ne veut plus seulement copier ou expérimenter, mais s’imposer comme un acteur majeur du design hardware, domaine historiquement dominé par Apple.
L’arrivée de Dye chez Meta n’est pas anodine. Il était l’un des derniers designers d’Apple ayant travaillé directement avec Jony Ive, mythique designer d'Apple, responsable entre autres de l’iPhone, de l’iPad, de l’Apple Watch et d’iOS 7.
Après avoir rejoint Apple en 2006, Alan Dye avait intégré l’équipe d’Ive en 2012 pour la grande refonte d’iOS 7. Il aura ensuite supervisé les interfaces d’iOS, iPadOS, macOS et watchOS, les travaux sur le Vision Pro, la refonte Liquid Glass d’iOS 26 et macOS 26.
Sa signature était visible dans pratiquement tous les produits Apple des dix dernières années. Son départ au 31 décembre marque donc une nouvelle perte stratégique pour Apple, déjà confrontée à de multiples tentatives de débauchage par les acteurs de l’IA (Google, Meta, OpenAI…). Apple a confirmé que Dye serait remplacé par Stephen Lemay, designer interne présent depuis plus de 25 ans.
Pour Mark Zuckerberg, les lunettes connectées — et plus largement les wearables — vont devenir la prochaine interface majeure entre les humains et l’informatique. L’idée de fusionner mode, technologie et IA rappelle les tentatives d’Apple (Apple Watch, Vision Pro), mais avec une orientation différente : Meta parie sur une omniconnexion légère, centrée sur l’assistance et la vision augmentée, plus que sur des expériences immersives.
Avec ce studio, Meta veut changer son image : passer du géant controversé des réseaux sociaux au créateur d’objets désirables et centrés sur l’humain. Ce recrutement symbolise un basculement plus large : la bataille de l’IA se jouera aussi dans le design, pas seulement dans les modèles et les algorithmes. La preuve Sam Altman ne s'y est pas trompé en se rapprochant de Jony Ive pour préparer également un mystérieux projet IA.
Un studio pour repenser l’ère post-smartphone
Notre idée est de traiter l’intelligence comme un nouveau matériau de design et d’imaginer ce qui devient possible lorsqu’elle est abondante, capable et centrée sur l’humain, explique-t-il.
Deux designers d’Apple recrutés !
Alan Dye : l’un des derniers héritiers de Jony Ive quitte Apple
Qu'en penser ?
