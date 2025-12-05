Elon Musk en chien robot ! C'est une blague ? Non, c'est de l'art...

Image Beeple

Un dispositif absurde… et totalement réfléchi

Image Beeple

Excrement Sample

Déjà sold out

Il fut un temps où l’on voyait le monde à travers les yeux des artistes../.. Aujourd’hui, on le voit à travers les algorithmes conçus par Elon ou Mark. Ils décident ce que nous voyons

dystopic futurism

terrifiante

absurde

incompréhensible

au-delà du dérangeant

Qu'en penser ?



Au delà du buzz et de la provocation, Beeple pointe un glissement culturel : celui d’un monde où l’expression artistique, la mise en récit visuelle et le partage d’images sont désormais dominés par la technologie. Une génération où l’imaginaire collectif n’est plus façonné par des artistes, mais par des feed algorithmique, des plateformes et des IA. Que se passe-t-il si les œuvres nous observent, nous analysent et se souviennent de nous autant que nous nous souvenons d’elles ? Une belle question pour le prochain bac de philo !

. Un écran clignote alors affichant POOP MODE (oui oui toujours...).Au-delà du choc visuel, le conceptrepose sur un système technique sophistiqué.capturent en permanence le public, les œuvres voisines, les mouvements environnants. Ces images sont ensuite transformées — via un générateur IA — en créations uniques que les chiens-robots expulsent toutes les quelques minutes.Chacune porte la mention, un clin d’œil revendiqué au flux ininterrompu de contenus générés par IA sur Internet.: l’art doit-il encore être produit et interprété par les artistes, ou est-il désormais façonné par les modèles d’IA et les milliardaires de la tech qui contrôlent les plateformes où nous consommons l’image ?Pour souligner ce décalage,: les images du robot Mark Zuckerberg évoquent une version low-cost de Matrix, celles du robot Picasso reprennent des formes cubistes, celui à l'effigie Elon Musk est présenté comme un, le chien-Beeple est qualifié de. Certains parlent d’une œuvre, voire. D’autres — beaucoup plus nombreux qu’on ne l’imagine — veulent en acheter un exemplaire. Mais ils arrivent déjà trop tard :. Il faudra donc attendre leur prochaine tournée internationale — ou un mouvement d’un de leurs riches propriétaires — pour les revoir.