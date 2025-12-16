Telegram adopte enfin les passkeys pour une connexion sans mot de passe

Telegram Messenger Telegram Fz-Llc Télécharger

Une connexion instantanée via Face ID ou Touch ID

Créer un passkey

Une technologie soutenue par Apple et Google

Un pas de plus vers une sécurité renforcée

Telegram Messenger Telegram Fz-Llc Télécharger

Concrètement,Une fois activée, cette clé cryptographique remplace à la fois le mot de passe et le traditionnel code de vérification envoyé par SMS. La connexion s’effectue alors simplement via Face ID ou Touch ID, selon l’appareil utilisé.Pour activer la fonctionnalité, il suffit de se rendre dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Passkey, puis de sélectionnerDe plus en plus d’applications et de services adoptent cette approche, qui vise à éliminer les mots de passe, souvent vulnérables au phishing et aux fuites de données.Telegram précise que la passkey peut également être, notamment via iCloud, Google ou d’autres services compatibles. Cela permet de retrouver facilement son accès lors d’un changement d’appareil.Avec cette nouveauté,. L’initiative s’inscrit dans une mise à jour plus large, qui introduit également de nouvelles options comme l’achat de cadeaux ou encore l’audio dans les Stories.À terme,, reléguant les mots de passe et les codes SMS au rang de solutions du passé. Telegram semble en tout cas prêt à accompagner cette transition.