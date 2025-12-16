Telegram adopte enfin les passkeys pour une connexion sans mot de passe
Par Laurence - Publié le
Telegram franchit une nouvelle étape en matière de sécurité et de simplicité d’usage. Avec sa dernière mise à jour, la messagerie chiffrée prend désormais en charge les passkeys, une méthode d’authentification sans mot de passe ni code SMS, reposant sur la biométrie des smartphones.
Une connexion instantanée via Face ID ou Touch ID
Concrètement, Telegram permet désormais aux utilisateurs de créer un passkey (une clef d'accès en français), directement liée à leur compte. Une fois activée, cette clé cryptographique remplace à la fois le mot de passe et le traditionnel code de vérification envoyé par SMS. La connexion s’effectue alors simplement via Face ID ou Touch ID, selon l’appareil utilisé.
Pour activer la fonctionnalité, il suffit de se rendre dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Passkey, puis de sélectionner
Créer un passkey. L'application génère alors une clé unique, stockée de manière sécurisée sur l’appareil.
Une technologie soutenue par Apple et Google
Les passkeys s’appuient sur un standard de sécurité soutenu par Apple, Google et l’alliance FIDO depuis 2022. De plus en plus d’applications et de services adoptent cette approche, qui vise à éliminer les mots de passe, souvent vulnérables au phishing et aux fuites de données.
Telegram précise que la passkey peut également être synchronisée avec des gestionnaires de mots de passe, notamment via iCloud, Google ou d’autres services compatibles. Cela permet de retrouver facilement son accès lors d’un changement d’appareil.
Un pas de plus vers une sécurité renforcée
Avec cette nouveauté, Telegram rejoint la liste croissante des plateformes misant sur une authentification plus robuste et plus fluide. L’initiative s’inscrit dans une mise à jour plus large, qui introduit également de nouvelles options comme l’achat de cadeaux ou encore l’audio dans les Stories.
À terme, les passkeys pourraient bien devenir la norme, reléguant les mots de passe et les codes SMS au rang de solutions du passé. Telegram semble en tout cas prêt à accompagner cette transition.