Telegram lance Cocoon, mais c’est quoi au juste ?

On en dit quoi ?



On voit bien que Durov continue de jouer la carte de la décentralisation et de la liberté numérique, un discours qu'il martèle depuis des années. Sur le papier, l'idée de contourner les géants du cloud pour l'IA est louable, mais reste à voir si Cocoon tiendra ses promesses en matière de performance et de confidentialité. Le modèle économique basé sur les tokens TON pourrait attirer les propriétaires de GPU en quête de revenus passifs, mais la volatilité des cryptos risque de compliquer les choses. Et puis, confier ses requêtes IA à un réseau décentralisé plutôt qu'à OpenAI, est-ce vraiment plus rassurant ?