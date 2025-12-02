Telegram lance Cocoon, mais c’est quoi au juste ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Pavel Durov vient de dévoiler Cocoon, une infrastructure d'intelligence artificielle décentralisée construite sur la blockchain TON. L'objectif : proposer une alternative aux géants du cloud comme AWS ou Azure, tout en garantissant la confidentialité des données des utilisateurs.
Cocoon, acronyme de Confidential Compute Open Network, vient d'être lancé. Le principe est simple : les propriétaires de cartes graphiques peuvent mettre leur puissance de calcul à disposition du réseau et recevoir des tokens TON en échange. Les développeurs, de leur côté, accèdent à des ressources d'IA à moindre coût sans passer par les fournisseurs cloud traditionnels. Le système fonctionne comme une place de marché où le prix émerge naturellement de l'offre et de la demande entre propriétaires de GPU et développeurs.
Là où OpenAI ou Google voient passer toutes vos requêtes, vos données et vos habitudes d'utilisation, Cocoon promet de garder ces informations chiffrées tout au long du processus. Le réseau s'appuie sur des environnements d'exécution sécurisés qui permettent de traiter les requêtes sans que les opérateurs des machines puissent accéder aux données. Même les propriétaires de GPU qui effectuent les calculs ne peuvent pas consulter ce qu'ils traitent. C'est la vraie différence avec les infrastructures centralisées actuelles.
Telegram sera le premier gros client de Cocoon, avec une intégration directe dans ses Mini Apps et ses bots. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs, la messagerie offre une base de déploiement massive pour ce nouveau réseau. La blockchain TON, qui était déjà liée à Telegram avant de devenir indépendante, apporte son architecture multi-chaînes capable de traiter des millions de transactions par seconde. AlphaTON Capital a annoncé un investissement significatif pour déployer des GPU de nouvelle génération dans des centres de données stratégiques.
On voit bien que Durov continue de jouer la carte de la décentralisation et de la liberté numérique, un discours qu'il martèle depuis des années. Sur le papier, l'idée de contourner les géants du cloud pour l'IA est louable, mais reste à voir si Cocoon tiendra ses promesses en matière de performance et de confidentialité. Le modèle économique basé sur les tokens TON pourrait attirer les propriétaires de GPU en quête de revenus passifs, mais la volatilité des cryptos risque de compliquer les choses. Et puis, confier ses requêtes IA à un réseau décentralisé plutôt qu'à OpenAI, est-ce vraiment plus rassurant ?
