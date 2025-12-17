ChatGPT muscle encore plus la génération et l’édition d’images ! Et le résultat est impressionnant..

Des images générées jusqu’à quatre fois plus vite

Une édition plus fine et plus réaliste, avec quelques bémols

Disponibilité

Qu'en penser ?



Avec cette évolution, ChatGPT renforce encore plus son statut d'IA prodige, devenant un concurrent plus sérieux face aux autres IA d’images, notamment ceux proposés par Google. En misant sur la précision des retouches et la cohérence visuelle, ChatGPT Images se positionne moins comme un simple outil de création brute que comme un véritable assistant d’édition visuelle.

Selon OpenAI, le nouveau moteur de génération d’images est capable de produire des visuels jusqu’à. Un point important pour les créateurs, designers ou communicants qui multiplient les itérations et attendent des résultats quasi instantanés.En effet, ChatGPT Images permet désormais de, sans altérer le reste. L’éclairage, la composition générale ou encore l’apparence des personnes sont conservés, ce qui évite les incohérences visuelles souvent rencontrées avec les générations IA successives.Le nouveau modèle se distingue par sa capacité à ajouter, supprimer, combiner ou fusionner des éléments de manière plus naturelle,. OpenAI affirme que le rendu gagne en, notamment lors de retouches ciblées ou de compositions complexes.L’IA progresse également sur deux points souvent problématiques, à savoir l’dans les images, désormais plus lisible et mieux intégré, ainsi que la, avec un meilleur respect des consignes données par l’utilisateur. Globalement, OpenAI indique que le modèle suit les instructions de façon plus fiable que la génération précédente, réduisant le besoin de reformuler plusieurs fois une même demande.OpenAI reconnaît que certaines capacités ont régressé, notamment pour des styles artistiques spécifiques comme l’anime, ou pour les images contenant un grand nombre de personnes. Dans ces cas précis, l’éditeur recommande l’, et rappelle que l’ancienne version du générateur d’images reste accessible pour ceux qui en auraient besoin.ChatGPT Images n’est pas un outil séparé :, aussi bien sur le web que dans les applications mobiles. Des dizaines de styles et de prompts prédéfinis sont proposés pour faciliter la prise en main et inspirer les utilisateurs. La mise à jour est en cours de déploiement pour l’ensemble des utilisateurs de ChatGPT, sans distinction de plateforme.