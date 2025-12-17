ChatGPT muscle encore plus la génération et l’édition d’images ! Et le résultat est impressionnant..
Par Laurence - Publié le
Outre une intégration avec Apple Music, OpenAI déploie une mise à jour majeure de la génération d’images intégrée à ChatGPT. Baptisée ChatGPT Images, cette nouvelle version promet des créations plus rapides, plus précises et surtout mieux contrôlées, avec un accent mis sur l’édition fine d’images existantes. L’objectif est clair : offrir une alternative crédible aux autres générateurs d’images IA du marché, à commencer par ceux de Google.
Le premier gain notable est la vitesse. Selon OpenAI, le nouveau moteur de génération d’images est capable de produire des visuels jusqu’à quatre fois plus rapidement que la version précédente. Un point important pour les créateurs, designers ou communicants qui multiplient les itérations et attendent des résultats quasi instantanés.
L'autre nouveauté se situe du côté de l’édition. En effet, ChatGPT Images permet désormais de modifier uniquement certains éléments précis d’une image, sans altérer le reste. L’éclairage, la composition générale ou encore l’apparence des personnes sont conservés, ce qui évite les incohérences visuelles souvent rencontrées avec les générations IA successives.
Le nouveau modèle se distingue par sa capacité à ajouter, supprimer, combiner ou fusionner des éléments de manière plus naturelle, y compris à partir de photographies réelles. OpenAI affirme que le rendu gagne en réalisme, notamment lors de retouches ciblées ou de compositions complexes.
L’IA progresse également sur deux points souvent problématiques, à savoir l’ajout de texte dans les images, désormais plus lisible et mieux intégré, ainsi que la modification de mises en page, avec un meilleur respect des consignes données par l’utilisateur. Globalement, OpenAI indique que le modèle suit les instructions de façon plus fiable que la génération précédente, réduisant le besoin de reformuler plusieurs fois une même demande.
Tout n’est cependant pas parfait. OpenAI reconnaît que certaines capacités ont régressé, notamment pour des styles artistiques spécifiques comme l’anime, ou pour les images contenant un grand nombre de personnes. Dans ces cas précis, l’éditeur recommande l’utilisation de filtres prédéfinis, et rappelle que l’ancienne version du générateur d’images reste accessible pour ceux qui en auraient besoin.
ChatGPT Images n’est pas un outil séparé : il s’agit d’une expérience d’édition et de génération intégrée directement dans ChatGPT, aussi bien sur le web que dans les applications mobiles. Des dizaines de styles et de prompts prédéfinis sont proposés pour faciliter la prise en main et inspirer les utilisateurs. La mise à jour est en cours de déploiement pour l’ensemble des utilisateurs de ChatGPT, sans distinction de plateforme.
Avec cette évolution, ChatGPT renforce encore plus son statut d'IA prodige, devenant un concurrent plus sérieux face aux autres IA d’images, notamment ceux proposés par Google. En misant sur la précision des retouches et la cohérence visuelle, ChatGPT Images se positionne moins comme un simple outil de création brute que comme un véritable assistant d’édition visuelle.
