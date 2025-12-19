OpenAI lance enfin ChatGPT Go en France : un abonnement à 8 euros pour élargir l'accès à GPT-5

On en dit quoi ?



Cette nouvelle grille tarifaire a le mérite de proposer enfin une option intermédiaire pour ceux qui trouvaient la version gratuite un peu frustrante mais l'abonnement Plus trop onéreux. Par contre, on peut s'interroger sur la stratégie d'OpenAI qui consiste à toujours garder le flou sur les limites exactes de chaque formule. Difficile de s'engager sereinement quand on ne sait pas précisément ce qu'on achète. Au moins, les abonnements sont sans engagement, ce qui permet de tester avant de se décider. Et vous, prêt à payer 8 euros pour ne plus vous faire couper la parole par GPT au bout de trois questions ?