OpenAI lance enfin ChatGPT Go en France : un abonnement à 8 euros pour élargir l'accès à GPT-5
Par Vincent Lautier - Publié le
OpenAI vient de lancer ChatGPT Go en France, une nouvelle formule à 8 euros par mois qui permet d'accéder à GPT-5.2 sans payer le prix fort de l'abonnement Plus. Certains abonnés actuels pourraient même bénéficier d'un tarif réduit à 4 euros.
Jusqu'à présent, les utilisateurs français de ChatGPT n'avaient que deux options : la version gratuite, rapidement limitée après quelques requêtes complexes, ou l'abonnement Plus à 23 euros par mois. ChatGPT Go vient s'intercaler entre les deux avec un tarif bien plus accessible. Pour 8 euros mensuels, on accède à GPT-5.2 et à ses futures mises à jour, au mode Thinking pour des réponses plus élaborées, à une mémoire contextuelle allongée, mais aussi à des quotas plus généreux pour l'envoi de fichiers et la génération d'images. Les abonnés Plus actuels qui souhaitent descendre en gamme pourraient même se voir proposer un tarif promotionnel de 4 euros par mois, soit près de six fois moins que leur abonnement actuel.
OpenAI reste fidèle à ses habitudes en ne précisant pas clairement les plafonds d'utilisation. Le site indique simplement que les limites peuvent varier en fonction des conditions du système pour garantir une expérience fluide à tous les utilisateurs. En clair, si les serveurs sont surchargés, les abonnés Go seront probablement les premiers à voir leurs requêtes ralenties ou refusées. Seul l'usage au quotidien permettra de déterminer si cette formule suffit ou s'il faut passer à Plus. Les utilisateurs qui analysent régulièrement de longs documents ou de grandes quantités de code risquent de toucher rapidement les limites.
L'offre Go fait l'impasse sur plusieurs fonctionnalités réservées aux formules supérieures. Pas de Sora pour la génération de vidéos, pas d'accès à Codex pour la génération de code avancée, pas de possibilité de choisir un modèle antérieur si GPT-5 pose problème. L'organisation des échanges en projets thématiques reste également une exclusivité Plus. ChatGPT Go cible clairement les usages grand public : rédiger des mails, résumer des documents, planifier des tâches. Pour les développeurs ou les utilisateurs intensifs, la formule Plus à 23 euros ou Pro à 229 euros reste nécessaire.
Cette nouvelle grille tarifaire a le mérite de proposer enfin une option intermédiaire pour ceux qui trouvaient la version gratuite un peu frustrante mais l'abonnement Plus trop onéreux. Par contre, on peut s'interroger sur la stratégie d'OpenAI qui consiste à toujours garder le flou sur les limites exactes de chaque formule. Difficile de s'engager sereinement quand on ne sait pas précisément ce qu'on achète. Au moins, les abonnements sont sans engagement, ce qui permet de tester avant de se décider. Et vous, prêt à payer 8 euros pour ne plus vous faire couper la parole par GPT au bout de trois questions ?
Une offre intermédiaire pour combler le vide
Jusqu'à présent, les utilisateurs français de ChatGPT n'avaient que deux options : la version gratuite, rapidement limitée après quelques requêtes complexes, ou l'abonnement Plus à 23 euros par mois. ChatGPT Go vient s'intercaler entre les deux avec un tarif bien plus accessible. Pour 8 euros mensuels, on accède à GPT-5.2 et à ses futures mises à jour, au mode Thinking pour des réponses plus élaborées, à une mémoire contextuelle allongée, mais aussi à des quotas plus généreux pour l'envoi de fichiers et la génération d'images. Les abonnés Plus actuels qui souhaitent descendre en gamme pourraient même se voir proposer un tarif promotionnel de 4 euros par mois, soit près de six fois moins que leur abonnement actuel.
Des limites volontairement floues
OpenAI reste fidèle à ses habitudes en ne précisant pas clairement les plafonds d'utilisation. Le site indique simplement que les limites peuvent varier en fonction des conditions du système pour garantir une expérience fluide à tous les utilisateurs. En clair, si les serveurs sont surchargés, les abonnés Go seront probablement les premiers à voir leurs requêtes ralenties ou refusées. Seul l'usage au quotidien permettra de déterminer si cette formule suffit ou s'il faut passer à Plus. Les utilisateurs qui analysent régulièrement de longs documents ou de grandes quantités de code risquent de toucher rapidement les limites.
Ce que ChatGPT Go ne propose pas
L'offre Go fait l'impasse sur plusieurs fonctionnalités réservées aux formules supérieures. Pas de Sora pour la génération de vidéos, pas d'accès à Codex pour la génération de code avancée, pas de possibilité de choisir un modèle antérieur si GPT-5 pose problème. L'organisation des échanges en projets thématiques reste également une exclusivité Plus. ChatGPT Go cible clairement les usages grand public : rédiger des mails, résumer des documents, planifier des tâches. Pour les développeurs ou les utilisateurs intensifs, la formule Plus à 23 euros ou Pro à 229 euros reste nécessaire.
On en dit quoi ?
Cette nouvelle grille tarifaire a le mérite de proposer enfin une option intermédiaire pour ceux qui trouvaient la version gratuite un peu frustrante mais l'abonnement Plus trop onéreux. Par contre, on peut s'interroger sur la stratégie d'OpenAI qui consiste à toujours garder le flou sur les limites exactes de chaque formule. Difficile de s'engager sereinement quand on ne sait pas précisément ce qu'on achète. Au moins, les abonnements sont sans engagement, ce qui permet de tester avant de se décider. Et vous, prêt à payer 8 euros pour ne plus vous faire couper la parole par GPT au bout de trois questions ?