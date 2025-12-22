Comment générer sa vidéo surprise de Noël avec ChatGPT

Un simple émoji pour tout lancer

Derrière la plaisanterie, OpenAI montre surtout une chose : Sora est prêt à être utilisé à grande échelle, y compris dans des expériences légères et grand public. Cette intégration discrète dans ChatGPT agit comme une vitrine technologique, tout en testant l’infrastructure sous forte charge en période de fêtes. Fort de ce précédent, on peut se demander si OpenAI ne va pas glisser d'autres easter egg pour le Nouvel An, la Saint Valentin ou Pâques....

La recette est simple :(celui-là 🎁) et d'y(ou une photo de soi). Et après de laisser la magie de l'IA opérer pour déclencher la création d’une vidéo de Noël personnalisée.Une fois l’image fournie,Le résultat est plus ou moins rapide : une courte vidéo de Noël, souvent humoristique et personnalisée, basée sur ce que ChatGPT sait déjà de l’utilisateur à travers ses échanges précédents.Comme souvent, c’estqui a semé les premiers indices. Dans un message publié sur X, le patron d’OpenAI a laissé entendre qu’une surprise était cachée dans ChatGPT. Aucun contrôle n’est laissé à l’utilisateur : impossible de choisir le style graphique, le scénario ou le ton de la vidéo. Dans la plupart des cas, le Père Noël fait son apparition pour annoncer si l’utilisateur a étéoucette année, avec un cadeau censé lui plaire… ou au contraire l’agacer., qui se rapproche plus d’un gadget festif que d’un véritable outil créatif.Attention toutefois, il y a une limite de taille :Relancer une nouvelle conversation et renvoyer l'émoji ne produit pas de nouveau contenu, ChatGPT renvoyant systématiquement la même vidéo. À noter toutefois quePour aller plus loin et multiplier les créations,