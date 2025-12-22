Comment générer sa vidéo surprise de Noël avec ChatGPT
À l’approche des fêtes, OpenAI a caché un easter egg de Noël dans ChatGPT grâce à Sora, le modèle de génération vidéo maison. Le principe est aussi simple que gratuit !
La recette est simple : il suffit d'avoir ChatGPT, d'ouvrir une nouvelle conversation, et envoyer l'émoji paquet cadeau (celui-là 🎁) et d'y joindre un selfie (ou une photo de soi). Et après de laisser la magie de l'IA opérer pour déclencher la création d’une vidéo de Noël personnalisée.
Une fois l’image fournie, la génération passe automatiquement entre les mains de Sora, le modèle vidéo d’OpenAI. Le résultat est plus ou moins rapide : une courte vidéo de Noël, souvent humoristique et personnalisée, basée sur ce que ChatGPT sait déjà de l’utilisateur à travers ses échanges précédents.
Comme souvent, c’est Sam Altman qui a semé les premiers indices. Dans un message publié sur X, le patron d’OpenAI a laissé entendre qu’une surprise était cachée dans ChatGPT
L’expérience reste volontairement opaque et un peu frustrante. Aucun contrôle n’est laissé à l’utilisateur : impossible de choisir le style graphique, le scénario ou le ton de la vidéo. Dans la plupart des cas, le Père Noël fait son apparition pour annoncer si l’utilisateur a été
Attention toutefois, il y a une limite de taille : une seule vidéo peut être générée. Relancer une nouvelle conversation et renvoyer l'émoji ne produit pas de nouveau contenu, ChatGPT renvoyant systématiquement la même vidéo. À noter toutefois que l’easter egg semble également fonctionner avec d’autres emojis liés à Noël, comme 🎅 ou 🎄. Pour aller plus loin et multiplier les créations, OpenAI renvoie bien évidemment vers l’application Sora, où les possibilités sont plus étendues.
Derrière la plaisanterie, OpenAI montre surtout une chose : Sora est prêt à être utilisé à grande échelle, y compris dans des expériences légères et grand public. Cette intégration discrète dans ChatGPT agit comme une vitrine technologique, tout en testant l’infrastructure sous forte charge en période de fêtes. Fort de ce précédent, on peut se demander si OpenAI ne va pas glisser d'autres easter egg pour le Nouvel An, la Saint Valentin ou Pâques....
