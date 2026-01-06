InnAIO présente un enregistreur IA capable de traduire et de prendre des notes
Par Laurence - Publié le
À l’occasion du CES 2026, InnAIO, spécialiste des technologies de communication basées sur l’intelligence artificielle, vient de dévoiler Transnote, un nouvel appareil intelligent pensé pour simplifier la traduction, la prise de notes et l’organisation des échanges vocaux. Présenté comme un assistant IA tout-en-un, Transnote vise à faire tomber les barrières linguistiques dans les contextes professionnels, éducatifs et personnels.
Après le succès de son AI Translator T10, InnAIO élargit son écosystème avec un produit plus ambitieux, combinant traduction multilingue en temps réel, enregistrement avancé, transcription intelligente et même clonage vocal. Au cœur de Transnote se trouve un moteur de traduction en temps réel, capable de gérer plus de 140 langues. En situation de conversation face à face, l’appareil assure une reconnaissance vocale bidirectionnelle avec une réponse annoncée en 0,5 seconde, et une précision pouvant atteindre 98 % selon InnAIO.
Transnote ne se limite pas à la parole : il prend également en charge la traduction de textes, de photos (texte imprimé ou affiché à l’écran), ainsi que la traduction d’appels audio et vidéo, avec des sous-titres bidirectionnels générés en temps réel — sans que l’interlocuteur n’ait besoin d’un appareil spécifique. Un mode hors ligne est également prévu, avec la prise en charge de plus de 10 langues sans connexion Internet, un point clé pour les déplacements à l’étranger.
Comme le T10, le Transnote va jouer sur la compatibilité multi-applications. L’utilisateur peut parler et traduire directement dans n’importe quelle messagerie ou champ de saisie, sans passer par une interface dédiée. Une approche pensée pour s’intégrer aux usages quotidiens, aussi bien professionnels que personnels.
InnAIO mise aussi sur une fonction plus avancée : le clonage vocal par IA. À partir de seulement 30 secondes d’échantillon vocal, Transnote est capable d’analyser le timbre, l’intonation et le rythme de la voix de l’utilisateur afin de générer une version numérique réaliste.
L’objectif n’est pas seulement de traduire des mots, mais de préserver l’émotion et la personnalité dans la langue cible, un enjeu important dans les échanges professionnels, les présentations ou les discussions sensibles.
Transnote se positionne également comme un outil de productivité. Il permet d’enregistrer réunions, appels et cours, avec un stockage local de 64 Go, suffisant pour de longues sessions.
L’appareil embarque un système audio avancé, combinant quatre microphones omnidirectionnels, un micro à conduction osseuse, et une captation claire jusqu’à 5 mètres.
Les enregistrements peuvent être transférés vers l’application InnAIO Pro via Bluetooth ou Wi-Fi, avec des vitesses annoncées permettant de transférer une heure d’audio en une douzaine de secondes en Wi-Fi.
Une fois synchronisées, les données peuvent être transcrites automatiquement, résumées via des modèles intégrés ou personnalisés, et transformées en résumés structurés ou cartes mentales générées par IA.
Transnote intègre également une carte de visite NFC, permettant de partager instantanément ses coordonnées d’un simple geste. Le partage peut se faire avec ou sans application, via un étui NFC, avec une adaptation automatique à la langue du navigateur du destinataire.
Pensé pour la mobilité, Transnote revendique une autonomie allant jusqu’à 40 heures d’enregistrement continu (50 heures en mode Bluetooth) et jusqu’à 35 jours en veille. Son format ultra-compact et magnétique, proche d’une carte, lui permet de se fixer directement à un smartphone.
La commercialisation est prévue pour avril 2026, tandis que les modalités d’abonnement liées aux services IA seront précisées ultérieurement. Avec Transnote, InnAIO esquisse une vision ambitieuse de la communication assistée par IA : un outil unique pour traduire, enregistrer, comprendre et structurer la parole, dans un monde où les échanges dépassent de plus en plus les frontières linguistiques.
Une traduction instantanée dans plus de 140 langues
Après le succès de son AI Translator T10, InnAIO élargit son écosystème avec un produit plus ambitieux, combinant traduction multilingue en temps réel, enregistrement avancé, transcription intelligente et même clonage vocal. Au cœur de Transnote se trouve un moteur de traduction en temps réel, capable de gérer plus de 140 langues. En situation de conversation face à face, l’appareil assure une reconnaissance vocale bidirectionnelle avec une réponse annoncée en 0,5 seconde, et une précision pouvant atteindre 98 % selon InnAIO.
Transnote ne se limite pas à la parole : il prend également en charge la traduction de textes, de photos (texte imprimé ou affiché à l’écran), ainsi que la traduction d’appels audio et vidéo, avec des sous-titres bidirectionnels générés en temps réel — sans que l’interlocuteur n’ait besoin d’un appareil spécifique. Un mode hors ligne est également prévu, avec la prise en charge de plus de 10 langues sans connexion Internet, un point clé pour les déplacements à l’étranger.
Des fonctions avancées
Comme le T10, le Transnote va jouer sur la compatibilité multi-applications. L’utilisateur peut parler et traduire directement dans n’importe quelle messagerie ou champ de saisie, sans passer par une interface dédiée. Une approche pensée pour s’intégrer aux usages quotidiens, aussi bien professionnels que personnels.
InnAIO mise aussi sur une fonction plus avancée : le clonage vocal par IA. À partir de seulement 30 secondes d’échantillon vocal, Transnote est capable d’analyser le timbre, l’intonation et le rythme de la voix de l’utilisateur afin de générer une version numérique réaliste.
L’objectif n’est pas seulement de traduire des mots, mais de préserver l’émotion et la personnalité dans la langue cible, un enjeu important dans les échanges professionnels, les présentations ou les discussions sensibles.
Un outil complet pour réunions et prises de notes
Transnote se positionne également comme un outil de productivité. Il permet d’enregistrer réunions, appels et cours, avec un stockage local de 64 Go, suffisant pour de longues sessions.
L’appareil embarque un système audio avancé, combinant quatre microphones omnidirectionnels, un micro à conduction osseuse, et une captation claire jusqu’à 5 mètres.
Les enregistrements peuvent être transférés vers l’application InnAIO Pro via Bluetooth ou Wi-Fi, avec des vitesses annoncées permettant de transférer une heure d’audio en une douzaine de secondes en Wi-Fi.
Une fois synchronisées, les données peuvent être transcrites automatiquement, résumées via des modèles intégrés ou personnalisés, et transformées en résumés structurés ou cartes mentales générées par IA.
Transnote intègre également une carte de visite NFC, permettant de partager instantanément ses coordonnées d’un simple geste. Le partage peut se faire avec ou sans application, via un étui NFC, avec une adaptation automatique à la langue du navigateur du destinataire.
Autonomie et Disponibilité prévue au printemps 2026
Pensé pour la mobilité, Transnote revendique une autonomie allant jusqu’à 40 heures d’enregistrement continu (50 heures en mode Bluetooth) et jusqu’à 35 jours en veille. Son format ultra-compact et magnétique, proche d’une carte, lui permet de se fixer directement à un smartphone.
La commercialisation est prévue pour avril 2026, tandis que les modalités d’abonnement liées aux services IA seront précisées ultérieurement. Avec Transnote, InnAIO esquisse une vision ambitieuse de la communication assistée par IA : un outil unique pour traduire, enregistrer, comprendre et structurer la parole, dans un monde où les échanges dépassent de plus en plus les frontières linguistiques.