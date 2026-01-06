InnAIO présente un enregistreur IA capable de traduire et de prendre des notes

Une traduction instantanée dans plus de 140 langues

Après le succès de son AI Translator T10, InnAIO élargit son écosystème avec un produit plus ambitieux, combinant traduction multilingue en temps réel, enregistrement avancé, transcription intelligente et même clonage vocal.. En situation de conversation face à face, l’appareil assure une reconnaissance vocale bidirectionnelle avec une réponse annoncée en 0,5 seconde, et une précision pouvant atteindre 98 % selon InnAIO.: il prend également en charge la traduction de textes, de photos (texte imprimé ou affiché à l’écran), ainsi que la traduction d’appels audio et vidéo, avec des sous-titres bidirectionnels générés en temps réel — sans que l’interlocuteur n’ait besoin d’un appareil spécifique. Un mode hors ligne est également prévu, avec la prise en charge de plus de 10 langues sans connexion Internet, un point clé pour les déplacements à l’étranger.. L’utilisateur peut parler et traduire directement dans n’importe quelle messagerie ou champ de saisie, sans passer par une interface dédiée. Une approche pensée pour s’intégrer aux usages quotidiens, aussi bien professionnels que personnels.InnAIO mise aussi sur une fonction plus avancée :. À partir de seulement 30 secondes d’échantillon vocal, Transnote est capable d’analyser le timbre, l’intonation et le rythme de la voix de l’utilisateur afin de générer une version numérique réaliste.L’objectif n’est pas seulement de traduire des mots, mais dedans la langue cible, un enjeu important dans les échanges professionnels, les présentations ou les discussions sensibles.Il permet d’enregistrer réunions, appels et cours, avec un stockage local de 64 Go, suffisant pour de longues sessions., combinant quatre microphones omnidirectionnels, un micro à conduction osseuse, et une captation claire jusqu’à 5 mètres.Les enregistrements peuvent être transférés versvia Bluetooth ou Wi-Fi, avec des vitesses annoncées permettant de transférer une heure d’audio en une douzaine de secondes en Wi-Fi.Une fois synchronisées, les données peuvent être transcrites automatiquement, résumées via des modèles intégrés ou personnalisés, et transformées en résumés structurés ou cartes mentales générées par IA., permettant de partager instantanément ses coordonnées d’un simple geste. Le partage peut se faire avec ou sans application, via un étui NFC, avec une adaptation automatique à la langue du navigateur du destinataire.Pensé pour la mobilité,(50 heures en mode Bluetooth) et. Son format ultra-compact et magnétique, proche d’une carte, lui permet de se fixer directement à un smartphone., tandis que les modalités d’abonnement liées aux services IA seront précisées ultérieurement. Avec Transnote, InnAIO esquisse une vision ambitieuse de la communication assistée par IA : un outil unique pour traduire, enregistrer, comprendre et structurer la parole, dans un monde où les échanges dépassent de plus en plus les frontières linguistiques.