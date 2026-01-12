Que réserve Apple avec cette refonte majeure de l’app Santé ?

Qu'en penser ?



Avec une interface repensée, un suivi alimentaire natif, des contenus médicaux et un agent IA, iOS 26.4 pourrait transformer l’app Santé en véritable assistant de bien-être. Reste à voir comment Apple articulera ces nouveautés, notamment en matière de confidentialité et d’accessibilité.



Si le calendrier est respecté, cette refonte marquera un tournant majeur dans la stratégie santé d’Apple — et pourrait bien redéfinir la place du smartphone dans le suivi médical du quotidien.