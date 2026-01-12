Que réserve Apple avec cette refonte majeure de l’app Santé ?
Par Laurence - Publié le
Depuis plusieurs années, Apple répète que la santé sera sa plus grande contribution à la société. Une ambition régulièrement rappelée par Tim Cook, et qui pourrait prendre une nouvelle dimension avec iOS 26.4. Selon plusieurs sources concordantes, la prochaine mise à jour majeure de l’app Santé s’annonce comme l’une des plus importantes depuis son lancement.
D’après Macworld, Apple entendre rendre l’app Santé plus lisible et plus simple à utiliser. Il faut dire qu'elle centralise désormais un volume de données de plus en plus conséquent et que certaines ne sont pas exploitées à leur plein potentiel — ce qui est bien dommage.
Parmi les changements évoqués, figurent un nouveau classement des catégories et une saisie simplifiée des métriques de santé. Peu de détails ont filtré à ce stade, mais ces modifications semblent logiques à mesure que l’app Santé devient un pilier de l’écosystème Apple. Il n'y aurait pas beaucoup à attendre, puisque ces nouveautés pourraient arriver avec iOS 26.4 (en bêta dès le mois prochain), et ce, pour un déploiement prévu au printemps.
C’est l’une des nouveautés les plus attendues : le suivi des repas. Selon Mark Gurman (Bloomberg), Apple prépare une fonctionnalité dédiée au comptage des calories et à la gestion du poids, un terrain jusqu’ici largement laissé à des services tiers comme MyFitnessPal ou Noom.
Si l’app Santé permet déjà de renseigner certains éléments nutritionnels, Apple n’avait jamais réellement investi ce domaine. Avec iOS 26.4, le développement serait désormais lancé à
Apple envisagerait également le lancement d’un nouveau service vidéo, dans la lignée d’Apple Fitness+, mais dédié à la santé au sens large. Sans nom officiel pour l’instant, ce service proposerait des vidéos réalisées par des professionnels de santé : médecins, nutritionnistes, spécialistes du sommeil, cardiologues, psychologues ou kinésithérapeutes.
Ces contenus seraient produits dans un studio dédié à Oakland (Californie) et pourraient être proposés de manière contextuelle. Par exemple, si l’app détecte une tendance négative (sommeil dégradé, activité insuffisante), elle pourrait suggérer automatiquement une vidéo de conseils adaptée.
Enfin, dernière brique clé de cette évolution : un agent d’intelligence artificielle dédié à la santé. Celui-ci analyserait les données issues d’Apple Health pour fournir des recommandations personnalisées, notamment sur l’activité physique et la nutrition.
Apple travaillerait aussi sur une fonctionnalité exploitant la caméra arrière de l’iPhone pour analyser les mouvements lors d’un entraînement et proposer des corrections de posture en temps réel. Cette approche pourrait, à terme, s’intégrer à Fitness+ et à d’autres services de la marque.
Avec une interface repensée, un suivi alimentaire natif, des contenus médicaux et un agent IA, iOS 26.4 pourrait transformer l’app Santé en véritable assistant de bien-être. Reste à voir comment Apple articulera ces nouveautés, notamment en matière de confidentialité et d’accessibilité.
Si le calendrier est respecté, cette refonte marquera un tournant majeur dans la stratégie santé d’Apple — et pourrait bien redéfinir la place du smartphone dans le suivi médical du quotidien.
