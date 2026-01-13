Que propose Adobe Firefly avec GPT-Image 1.5 ?
Par Laurence - Publié le
Adobe accélère encore sa stratégie autour de l’intelligence artificielle générative. L’éditeur américain annonce l’intégration du modèle GPT-Image 1.5 d’OpenAI au sein de Adobe Firefly, sa plateforme dédiée à la création assistée par IA. Pour marquer le coup, Adobe propose une offre promotionnelle : les abonnés Firefly Pro et Premium peuvent générer un nombre illimité d’images avec GPT-Image 1.5 jusqu’au 15 janvier.
Dévoilé fin 2025 par OpenAI, GPT-Image 1.5 s’est rapidement imposé comme l’un des modèles de génération d’images les plus performants du moment, capable de produire des visuels très détaillés, cohérents et fidèles aux instructions textuelles. Son arrivée dans Firefly s’inscrit dans une dynamique plus large d’Adobe, qui multiplie les partenariats avec les grands acteurs de l’IA.
Adobe Firefly ne se limite pas aux technologies maison. La plateforme intègre déjà des modèles issus de plusieurs laboratoires de pointe, dont OpenAI, Runway, Black Forest Labs, Pika, Ideogram ou encore Google, en plus des modèles développés en interne par Adobe. Cette approche permet aux créateurs de choisir l’outil le plus adapté à leurs besoins, qu’il s’agisse d’image, de vidéo, d’audio ou de design.
Firefly est profondément intégré dans l’écosystème Creative Cloud. Il est accessible depuis Photoshop, Illustrator, Adobe Express, InDesign, Lightroom, Substance 3D ou encore Adobe Stock, ce qui facilite l’adoption de l’IA générative dans les flux de travail existants, sans rupture pour les utilisateurs professionnels.
Le fonctionnement de Firefly repose sur un système de crédits génératifs mensuels, inclus dans les abonnements. Adobe compare ces crédits à des jetons permettant de générer des contenus de haute qualité (images, vecteurs, vidéos ou audio). Chaque génération consomme un certain nombre de crédits, en fonction de la fonctionnalité et du modèle utilisé.
Actuellement, l’offre se décline en plusieurs niveaux :
• Firefly Free, avec des crédits très limités ;
• Firefly Standard 9,37 € par mois, incluant 2 000 crédits ;
• Firefly Pro à 18,74 € par mois, avec 4 000 crédits ;
• Firefly Premium à 188,56 € par mois, offrant jusqu’à 50 000 crédits mensuels.
Découvrir les abonnements Adobe Firefly
Cette annonce s’ajoute à une série de mouvements stratégiques récents pour Adobe. L’entreprise a récemment intégré Photoshop, Express et Acrobat à ChatGPT, conclu un partenariat pluriannuel avec Runway pour la vidéo générative, et dévoilé de nouveaux outils d’édition vidéo basés sur l’IA dans Firefly.
Avec l’intégration de GPT-Image 1.5, Adobe confirme sa volonté de faire de Firefly une plateforme centrale de l’IA créative, capable de rivaliser avec les solutions indépendantes tout en offrant un cadre professionnel, intégré et maîtrisé. Cette approche qui pourrait séduire durablement les créateurs, à mesure que l’IA devient un outil standard de la création numérique.
Firefly, carrefour des modèles d’IA créative
Dévoilé fin 2025 par OpenAI, GPT-Image 1.5 s’est rapidement imposé comme l’un des modèles de génération d’images les plus performants du moment, capable de produire des visuels très détaillés, cohérents et fidèles aux instructions textuelles. Son arrivée dans Firefly s’inscrit dans une dynamique plus large d’Adobe, qui multiplie les partenariats avec les grands acteurs de l’IA.
Adobe Firefly ne se limite pas aux technologies maison. La plateforme intègre déjà des modèles issus de plusieurs laboratoires de pointe, dont OpenAI, Runway, Black Forest Labs, Pika, Ideogram ou encore Google, en plus des modèles développés en interne par Adobe. Cette approche permet aux créateurs de choisir l’outil le plus adapté à leurs besoins, qu’il s’agisse d’image, de vidéo, d’audio ou de design.
Firefly est profondément intégré dans l’écosystème Creative Cloud. Il est accessible depuis Photoshop, Illustrator, Adobe Express, InDesign, Lightroom, Substance 3D ou encore Adobe Stock, ce qui facilite l’adoption de l’IA générative dans les flux de travail existants, sans rupture pour les utilisateurs professionnels.
Une offre basée sur des crédits génératifs
Le fonctionnement de Firefly repose sur un système de crédits génératifs mensuels, inclus dans les abonnements. Adobe compare ces crédits à des jetons permettant de générer des contenus de haute qualité (images, vecteurs, vidéos ou audio). Chaque génération consomme un certain nombre de crédits, en fonction de la fonctionnalité et du modèle utilisé.
Actuellement, l’offre se décline en plusieurs niveaux :
• Firefly Free, avec des crédits très limités ;
• Firefly Standard 9,37 € par mois, incluant 2 000 crédits ;
• Firefly Pro à 18,74 € par mois, avec 4 000 crédits ;
• Firefly Premium à 188,56 € par mois, offrant jusqu’à 50 000 crédits mensuels.
Découvrir les abonnements Adobe Firefly
Adobe renforce son avance dans l’IA créative
Cette annonce s’ajoute à une série de mouvements stratégiques récents pour Adobe. L’entreprise a récemment intégré Photoshop, Express et Acrobat à ChatGPT, conclu un partenariat pluriannuel avec Runway pour la vidéo générative, et dévoilé de nouveaux outils d’édition vidéo basés sur l’IA dans Firefly.
Avec l’intégration de GPT-Image 1.5, Adobe confirme sa volonté de faire de Firefly une plateforme centrale de l’IA créative, capable de rivaliser avec les solutions indépendantes tout en offrant un cadre professionnel, intégré et maîtrisé. Cette approche qui pourrait séduire durablement les créateurs, à mesure que l’IA devient un outil standard de la création numérique.