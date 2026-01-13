Que propose Adobe Firefly avec GPT-Image 1.5 ?

Firefly, carrefour des modèles d’IA créative

Une offre basée sur des crédits génératifs

Adobe renforce son avance dans l’IA créative



Cette annonce s’ajoute à une série de mouvements stratégiques récents pour Adobe. L’entreprise a récemment intégré Photoshop, Express et Acrobat à ChatGPT, conclu un partenariat pluriannuel avec Runway pour la vidéo générative, et dévoilé de nouveaux outils d’édition vidéo basés sur l’IA dans Firefly.



Avec l’intégration de GPT-Image 1.5, Adobe confirme sa volonté de faire de Firefly une plateforme centrale de l’IA créative, capable de rivaliser avec les solutions indépendantes tout en offrant un cadre professionnel, intégré et maîtrisé. Cette approche qui pourrait séduire durablement les créateurs, à mesure que l’IA devient un outil standard de la création numérique.

Dévoilé fin 2025 par OpenAI,, capable de produire des visuels très détaillés, cohérents et fidèles aux instructions textuelles. Son arrivée dans Firefly s’inscrit dans une dynamique plus large d’Adobe, qui multiplie les partenariats avec les grands acteurs de l’IA.La plateforme intègre déjà des modèles issus de plusieurs laboratoires de pointe, dont OpenAI, Runway, Black Forest Labs, Pika, Ideogram ou encore Google, en plus des modèles développés en interne par Adobe. Cette approche permet aux créateurs deIl est accessible depuis Photoshop, Illustrator, Adobe Express, InDesign, Lightroom, Substance 3D ou encore Adobe Stock, ce qui facilite l’adoption de l’IA générative dans les flux de travail existants, sans rupture pour les utilisateurs professionnels.Adobe compare ces crédits à des jetons permettant de générer des contenus de haute qualité (images, vecteurs, vidéos ou audio). Chaque génération consomme un certain nombre de crédits, en fonction de la fonctionnalité et du modèle utilisé.Actuellement, l’offre se décline en plusieurs niveaux :, avec des crédits très limités ;, incluant 2 000 crédits ;, avec 4 000 crédits ;, offrant jusqu’à 50 000 crédits mensuels.