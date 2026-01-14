Voici les grandes nouveautés à attendre de Siri Intelligent

Une IA plus contextuelle et proactive !

Si la majorité de ces nouveautés est attendue avec iOS 26.4, prévu pour mars ou avril 2026, certaines fonctionnalités plus avancées pourraient être repoussées à iOS 27. Quoi qu’il en soit, Apple semble enfin prête à repositionner Siri dans la course à l’IA générative, après plusieurs années de retard face à ChatGPT et autres bots.

Selon. L’assistant pourra également, offriretdans des tâches plus complexes, comme la réservation de voyages ou l’organisation d’activités.. Il sera par exemple possible de lui demander de créer un document dans Notes, comme une recette de cuisine ou une liste structurée d’informations, sans passer par des applications tierces.Ces nouvelles fonctions s’inscrivent dans la continuité de ce qu’Apple avait présenté lors de la. Elle avait alors promis un Siri capable de mieux comprendre le contexte personnel de l’utilisateur, d’analyser ce qui s’affiche à l’écran et d’interagir plus profondément avec les applications.La firme avait notamment illustré cette ambition avec un exemple concret : un utilisateur demandant à Siri des informations sur le vol et le déjeuner de sa mère, à partir de données issues de Mail et Messages. Les nouvelles capacités décrites parconfirment que cette vision est désormais beaucoup plus proche de la réalité.Apple ne compte pas s’arrêter là. Toujours selon, de nouvelles fonctionnalités de Siri seront officialisées lors de la WWDC 2026 (forcément il faut désormais rattraper le tir). Parmi elles,à partir d’informations issues d’applications comme Calendrier. Une évolution clé pour transformer Siri en véritable assistant personnel, capable d’anticiper les besoins plutôt que de simplement répondre à des commandes.Notons que le prototype actuel de ce Siri nouvelle génération ne mentionnerait ni Google ni Gemini dans son interface., avec la possibilité d’ajuster et de personnaliser le comportement du modèle Gemini afin qu’il réponde aux standards et à la philosophie de Siri.