Voici les grandes nouveautés à attendre de Siri Intelligent
Annoncée conjointement par Apple et Google cette semaine, cette évolution majeure de Siri se précise aujourd’hui. Prévu (enfin) pour ce printemps 2026, avec iOS 26.4, l'assistant devrait franchir un cap décisif en matière de personnalisation et de capacités conversationnelles.
Selon The Information, la nouvelle version sera capable de répondre à des questions factuelles et de culture générale de manière beaucoup plus naturelle et fluide. L’assistant pourra également raconter des histoires, offrir une forme de soutien émotionnel et assister l’utilisateur dans des tâches plus complexes, comme la réservation de voyages ou l’organisation d’activités.
Siri pourra générer des contenus directement dans les applications d’Apple. Il sera par exemple possible de lui demander de créer un document dans Notes, comme une recette de cuisine ou une liste structurée d’informations, sans passer par des applications tierces.
Ces nouvelles fonctions s’inscrivent dans la continuité de ce qu’Apple avait présenté lors de la WWDC 2024. Elle avait alors promis un Siri capable de mieux comprendre le contexte personnel de l’utilisateur, d’analyser ce qui s’affiche à l’écran et d’interagir plus profondément avec les applications.
La firme avait notamment illustré cette ambition avec un exemple concret : un utilisateur demandant à Siri des informations sur le vol et le déjeuner de sa mère, à partir de données issues de Mail et Messages. Les nouvelles capacités décrites par The Information confirment que cette vision est désormais beaucoup plus proche de la réalité.
Apple ne compte pas s’arrêter là. Toujours selon The Information, de nouvelles fonctionnalités de Siri seront officialisées lors de la WWDC 2026 (forcément il faut désormais rattraper le tir). Parmi elles, la capacité de se souvenir des conversations passées et de formuler des suggestions proactives à partir d’informations issues d’applications comme Calendrier. Une évolution clé pour transformer Siri en véritable assistant personnel, capable d’anticiper les besoins plutôt que de simplement répondre à des commandes.
Notons que le prototype actuel de ce Siri nouvelle génération ne mentionnerait ni Google ni Gemini dans son interface. Apple conserverait un contrôle total sur l’expérience utilisateur, avec la possibilité d’ajuster et de personnaliser le comportement du modèle Gemini afin qu’il réponde aux standards et à la philosophie de Siri.
Si la majorité de ces nouveautés est attendue avec iOS 26.4, prévu pour mars ou avril 2026, certaines fonctionnalités plus avancées pourraient être repoussées à iOS 27. Quoi qu’il en soit, Apple semble enfin prête à repositionner Siri dans la course à l’IA générative, après plusieurs années de retard face à ChatGPT et autres bots.
Une IA plus contextuelle et proactive !
Encore plus de nouveautés annoncées pour la WWDC
Qu'en penser ?
Si la majorité de ces nouveautés est attendue avec iOS 26.4, prévu pour mars ou avril 2026, certaines fonctionnalités plus avancées pourraient être repoussées à iOS 27. Quoi qu’il en soit, Apple semble enfin prête à repositionner Siri dans la course à l’IA générative, après plusieurs années de retard face à ChatGPT et autres bots.