Face à Siri Gemini, Elon Musk craint un abus de pouvoir de Google
Par Laurence - Publié le
Forcément après l'annonce, Elon Musk n’a pas tardé à réagir à l’annonce conjointe d’Apple concernant l’avenir de Siri et son alliance avec Gemini. Aussi n'a-t-il pas hésiter à exprimer publiquement ses inquiétudes sur X.
Cette nouvelle prise de position intervient dans un contexte particulier. En effet, Elon Musk est aussi le CEO de xAI, la société derrière Grok, un concurrent direct de Gemini et de ChatGPT. Forcément, cette critique peut être intéressée, mais elle n’en soulève pas moins des questions déjà débattues au sein des milieux technologiques et réglementaires.
Avec Android, Chrome, Google Search, YouTube, le cloud et désormais Gemini intégré à Apple Intelligence / Siri, Google renforce sa présence sur plusieurs couches clés de l’écosystème numérique mondial. Le fait qu’Apple, longtemps farouchement indépendante sur ses choix technologiques, s’appuie sur un acteur aussi dominant alimente logiquement les craintes liées à la concentration du pouvoir dans l’IA générative. Sans parler des questions de confidentialité !
Pour rappel, Apple et Google ont confirmé aujourd’hui que Gemini participera au fonctionnement des futures fonctionnalités d’Apple Intelligence, notamment une version beaucoup plus personnalisée de Siri. Cette nouvelle mouture de l’assistant vocal doit être capable de mieux comprendre le contexte personnel de l’utilisateur, d’analyser ce qui s’affiche à l’écran et d’agir plus finement à l’intérieur des applications.
Apple n’a pas encore communiqué de date précise, mais plusieurs sources évoquent un lancement avec iOS 26.4, attendu au printemps, probablement entre mars et avril. D'ailleurs, à ce stade, il est peu probable qu’Apple ou Google répondent publiquement aux déclarations d’Elon Musk. Les deux entreprises se sont contentées d’expliquer que Gemini constitue une brique technologique parmi d’autres, Cupertino insistant sur le fait que ses Apple Foundation Models restent conçus et orchestrés en interne, avec un accent mis sur la confidentialité et le traitement local des données.
Cette nouvelle polémique s’inscrit dans une relation déjà tendue. L’été dernier, xAI a intenté une action en justice contre Apple et OpenAI, accusant les deux entreprises de s’entendre pour
Alors que l’IA devient un pilier central des systèmes d’exploitation et des usages quotidiens, le partenariat Apple–Google pourrait bien devenir un cas d’école pour les autorités de la concurrence… et un nouveau terrain de bataille pour Elon Musk, sans oublier les utilisateurs d'Apple qui se demandent à quelle sauce seront mangées leurs données personnelles, entre l'intégration de Santé à ChatGPT et ce Siri Gemini !
Une critique partagée par d'autres
Cela ressemble à une concentration de pouvoir déraisonnable pour Google, étant donné qu’ils contrôlent déjà Android et Chromeécrit-il pointant du doigt l’influence croissante de Google dans le numérique mondial.
Quel avenir pour Siri Gemini
Qu'en penser ?
