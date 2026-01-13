Face à Siri Gemini, Elon Musk craint un abus de pouvoir de Google

Une critique partagée par d'autres

Cela ressemble à une concentration de pouvoir déraisonnable pour Google, étant donné qu’ils contrôlent déjà Android et Chrome

Quel avenir pour Siri Gemini

Qu'en penser ?



Cette nouvelle polémique s’inscrit dans une relation déjà tendue. L’été dernier, xAI a intenté une action en justice contre Apple et OpenAI, accusant les deux entreprises de s’entendre pour assurer leur domination continue sur le marché de l’intelligence artificielle. Une plainte qui illustre la rivalité croissante entre les grands acteurs de l’IA, où alliances stratégiques et affrontements juridiques s’entremêlent.



Alors que l’IA devient un pilier central des systèmes d’exploitation et des usages quotidiens, le partenariat Apple–Google pourrait bien devenir un cas d’école pour les autorités de la concurrence… et un nouveau terrain de bataille pour Elon Musk, sans oublier les utilisateurs d'Apple qui se demandent à quelle sauce seront mangées leurs données personnelles, entre l'intégration de Santé à ChatGPT et ce Siri Gemini !

écrit-il pointant du doigt l’influence croissante de Google dans le numérique mondial.En effet, Elon Musk est aussi le CEO de xAI, la société derrière Grok, un concurrent direct de Gemini et de ChatGPT. Forcément, cette critique peut être intéressée, mais elle n’en soulève pasAvec Android, Chrome, Google Search, YouTube, le cloud et désormais Gemini intégré à Apple Intelligence / Siri, Google renforce sa présence sur plusieurs couches clés de l’écosystème numérique mondial. Le fait qu’Apple, longtemps farouchement indépendante sur ses choix technologiques, s’appuie sur un acteur aussi dominant alimente logiquement les craintes liées à laPour rappel,. Cette nouvelle mouture de l’assistant vocal doit être capable de mieux comprendre le contexte personnel de l’utilisateur, d’analyser ce qui s’affiche à l’écran et d’agir plus finement à l’intérieur des applications.mais plusieurs sources évoquent un lancement avec iOS 26.4, attendu au printemps, probablement entre mars et avril. D'ailleurs, à ce stade,. Les deux entreprises se sont contentées d’expliquer que Gemini constitue une brique technologique parmi d’autres, Cupertino insistant sur le fait que, avec un accent mis sur la confidentialité et le traitement local des données.