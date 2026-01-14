Siri Gemini : Apple s'est-elle alliée avec Google pour gagner du temps ?

Une pression immédiate autour d’Apple Intelligence et de Siri

Le partenariat avec Google comme solution transitoire

Des puces IA maison et des data centers Apple dès 2026–2027

En résumé, Apple accepte aujourd’hui une forme de dépendance temporaire pour mieux préparer son indépendance future. Elle a déjà éprouvé ce genre de stratégie dans d’autres domaines (par exemple Intel ou Qualcomm) par le passé, et pourrait, une fois encore, redessiner l’équilibre des forces dans l’IA grand public.



Mais, dans l'histoire, Google en tire également profit. En effet, la firme en profite pour consolider son partenariat affaibli par l'arrivée de l'IA, les procès antitrust aux USA ou encore la baisse de ses revenus avec l'arrivée d'autres moteurs de recherche par défaut sur l'iPhone.

Dans un message publié sur X, Ming-Chi Kuo explique que la stratégie actuelle d’Apple est dictée par. Même si l’entreprise poursuit un objectif de contrôle total de ses technologies IA (mais pas que), elle doit composer avec des contraintes majeures.La première concerne la nécessité dedès la prochaine WWDC, après avoir annoncé Apple Intelligence et une refonte ambitieuse de Siri, dont les fonctionnalités clés tardent encore à être déployées. La seconde tient à la, qui a profondément modifié les attentes des utilisateurs.Dans ce contexte, même une version pleinement fonctionnelle d’Apple Intelligence, telle qu’elle avait été présentée initialement, pourraitface à des concurrents comme OpenAI, Google ou Anthropic. Les standards ont évolué, et les assistants conversationnels sont désormais jugés sur leur capacité à exploiter des modèles de grande échelle, souvent hébergés dans le cloud., dont les modèles Gemini doivent alimenter certaines fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence et de Siri. Pour Ming-Chi Kuo, il ne s’agit pas d’un changement stratégique profond, mais bien d’un choix tactique destiné à gagner du temps.. En revanche, elle est devenue un élément central de perception de la valeur d’un écosystème. Le partenariat avec Google permet donc à Apple de gérer les attentes des utilisateurs tout en poursuivant, en coulisses, le développement de ses propres technologies.À plus long terme, Apple entend reprendre totalement la main., avec des data centers opérés directement par Apple attendus à partir de 2027.Ce calendrier suggère que. À ce stade, la maîtrise des puces, de l’infrastructure cloud et des modèles deviendrait un levier clé de différenciation, tant pour les systèmes d’exploitation que pour l’expérience utilisateur globale.