Cet acteur a eu une idée géniale pour lutter contre les deepfakes et l'IA

On en dit quoi ?



C'est quand même malin de la part de McConaughey. Plutôt que de crier au loup comme beaucoup à Hollywood, il prend les devants avec les outils juridiques existants, tout en gardant un pied dans le business de l'IA. Cette approche pragmatique est à l'opposé des batailles dans le vide, comme celle de Scarlett Johansson contre l'app Lisa AI en 2023. La vraie question maintenant : est-ce que d'autres célébrités vont suivre le mouvement et transformer cette astuce en standard de l'industrie ? Ça promet des débats juridiques intéressants.