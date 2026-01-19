Comment fonctionne ChatGPT Go, à moins de 8€ mais avec de la pub ?

ChatGPT Go : plus de messages, plus de fichiers, plus d’images

En parallèle, OpenAI clarifie la grille de ses abonnements : trois niveaux sont désormais proposés dans le monde :



• ChatGPT Go : 7,99 euros par mois

• ChatGPT Plus : 22,90 euros par mois

• ChatGPT Pro : 229 euros par mois

Publicité dans ChatGPT : OpenAI change de doctrine

dans les semaines à venir

Qu'en penser ?



Avec ChatGPT Go à 8 euros, OpenAI tente de rendre l’accès à GPT-5.2 Instant plus abordable, tout en créant une rampe d’entrée vers sa formule Plus (pour ceux qui ne voudraient pas de la pub). La publicité est présentée comme un levier pour maintenir un service gratuit durable : les pubs soutiennent notre engagement à rendre l’IA accessible à tous .



Toutefois, ce changement ouvre un terrain miné : ChatGPT est utilisé pour des tâches du quotidien, parfois très personnelles, et l’arrivée d’annonces — même encadrées — pourrait malmener l'utilisateur. L'équilibre sera d'ailleurs délicat à tenir, tant une mauvaise intégration pourrait pousser certains utilisateurs vers des alternatives concurrentes (sans pub).



Pour OpenAI, l’équation est désormais claire : continuer à faire croître ChatGPT tout en finançant les coûts massifs de calcul… sans transformer l’assistant en plateforme publicitaire comme les autres. Et développer son prochain produit avec Jony Ive !

Avec ChatGPT Go, OpenAI propose un, avec 10× plus de messages, de téléversements de fichiers et de créations d’images par rapport à l’offre gratuite. L’abonnement améliore aussi la mémoire, permettant à ChatGPT de conserver davantage d’informations sur l’utilisateur sur une période plus longue. Pour les tâches plus lourdes en raisonnement, OpenAI réserve toutefois son modèle avancéaux formules Plus et Pro.Mais c'est surtout la deuxième annonce qui a son importance puisque OpenAI prévoit de, tout comme les offres Business et Entreprise, OpenAI s’engageant à maintenir au moins une formule payante sans publicité.OpenAI explique que. Les publicités seront clairementdu contenu et étiquetées comme telles, avec la possibilité pour l’utilisateur de savoir pourquoi il voit une annonce et de la masquer.La firme insiste aussi sur un point central : les annonces n’influenceront pas les réponses de ChatGPT. Et OpenAI affirme qu’et ne vendra pas les données personnelles à des fins publicitaires. Autre point destiné à limiter les dérapages :, comme la santé, la santé mentale ou la politique.