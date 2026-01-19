Comment fonctionne ChatGPT Go, à moins de 8€ mais avec de la pub ?
OpenAI accélère la monétisation de ChatGPT. Comme les plateformes de streaming, elle vient en effet d'annoncer le lancement partout dans le monde de ChatGPT Go... avec de la pub !
Cette offre intermédiaire, déjà lancée en Inde et dans plusieurs pays (dont la France), vise les utilisateurs qui veulent dépasser les limites du gratuit sans basculer sur la formule Plus. Mais l’autre annonce, plus sensible, concerne l’introduction prochaine de publicités sur ChatGPT — une première pour le service.
ChatGPT Go : plus de messages, plus de fichiers, plus d’images
Avec ChatGPT Go, OpenAI propose un accès élargi à son tout dernier modèle, GPT-5.2 Instant, avec 10× plus de messages, de téléversements de fichiers et de créations d’images par rapport à l’offre gratuite. L’abonnement améliore aussi la mémoire, permettant à ChatGPT de conserver davantage d’informations sur l’utilisateur sur une période plus longue. Pour les tâches plus lourdes en raisonnement, OpenAI réserve toutefois son modèle avancé GPT-5.2 Thinking aux formules Plus et Pro.
En parallèle, OpenAI clarifie la grille de ses abonnements : trois niveaux sont désormais proposés dans le monde :
• ChatGPT Go : 7,99 euros par mois
• ChatGPT Plus : 22,90 euros par mois
• ChatGPT Pro : 229 euros par mois
Publicité dans ChatGPT : OpenAI change de doctrine
Mais c'est surtout la deuxième annonce qui a son importance puisque OpenAI prévoit de tester des publicités dans ChatGPT
dans les semaines à venir, à commencer par les États-Unis, et uniquement sur les formules Gratuite et Go. Les abonnements ChatGPT Plus et ChatGPT Pro resteront sans pub, tout comme les offres Business et Entreprise, OpenAI s’engageant à maintenir au moins une formule payante sans publicité.
OpenAI explique que les annonces apparaîtront au départ en bas des réponses, uniquement lorsqu’un produit ou service sponsorisé est jugé pertinent au regard de la conversation en cours. Les publicités seront clairement séparées du contenu et étiquetées comme telles, avec la possibilité pour l’utilisateur de savoir pourquoi il voit une annonce et de la masquer.
La firme insiste aussi sur un point central : les annonces n’influenceront pas les réponses de ChatGPT. Et OpenAI affirme qu’il ne partagera pas les conversations avec les annonceurs et ne vendra pas les données personnelles à des fins publicitaires. Autre point destiné à limiter les dérapages : OpenAI précise que les pubs ne seront pas éligibles dans des conversations liées à des sujets sensibles ou réglementés, comme la santé, la santé mentale ou la politique.
Qu'en penser ?
Avec ChatGPT Go à 8 euros, OpenAI tente de rendre l’accès à GPT-5.2 Instant plus abordable, tout en créant une rampe d’entrée vers sa formule Plus (pour ceux qui ne voudraient pas de la pub). La publicité est présentée comme un levier pour maintenir un service gratuit durable :
les pubs soutiennent notre engagement à rendre l’IA accessible à tous.
Toutefois, ce changement ouvre un terrain miné : ChatGPT est utilisé pour des tâches du quotidien, parfois très personnelles, et l’arrivée d’annonces — même encadrées — pourrait malmener l'utilisateur. L'équilibre sera d'ailleurs délicat à tenir, tant une mauvaise intégration pourrait pousser certains utilisateurs vers des alternatives concurrentes (sans pub).
Pour OpenAI, l’équation est désormais claire : continuer à faire croître ChatGPT tout en finançant les coûts massifs de calcul… sans transformer l’assistant en plateforme publicitaire comme les autres. Et développer son prochain produit avec Jony Ive !